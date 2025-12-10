Bezpieczeństwo

Nie odbieraj w ten sposób przesyłek. Zanim zapłacisz, zrób jedno

Mowa o paczkach za pobraniem, których nie zamawialiśmy. Pod próbą dostarczenia kryje się zazwyczaj coś zupełnie innego - oszustwo, które służy wyłudzeniu od nas pieniędzy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:22
Odbieramy szybko i płacimy bez zastanowienia

W ostatnich dniach, policjanci z Chojnic odnotowali dość imponującą liczbę zgłoszeń, które dotyczą oszustw "na paczkę za pobraniem". I oszustwo to nie jest wycelowane jedynie w seniorów. W jednym z najnowszych zgłoszeń, ofiarą padła 30-latka, która straciła w ten sposób 410 złotych. 

Jak to się dzieje, że się nabieramy?

Oszuści wysyłają przesyłki do losowo wybranych osób, licząc że z przyzwyczajenia lub pośpiechu, część z nich odbierze paczkę i za nią zapłaci. I tak się właśnie dzieje w większości przypadków. Często zakładamy, że przesyłkę zamówił, któryś z domowników i odbieramy ją za niego. A przestępcy tylko zacierają ręce z radości - bowiem coraz więcej osób, szczególnie teraz w okresie przedświątecznym, o nic nikogo nie pyta, i właściwie bez słowa, płaci kurierowi. 

Pamiętajmy: Nigdy nie odbierajmy paczek, których nie zamawialiśmy.

apeluje policja do mieszkańców Chojnic.

Jak nie stracić pieniędzy?

Okazuje się, że rozwiązanie jest proste - chwila weryfikacji może uchronić nas przed stratą pieniędzy. Zawsze sprawdzajmy, czy faktycznie oczekiwaliśmy danej przesyłki. Jeśli jest ona zaadresowana do innej osoby z rodziny, skontaktujmy się z nią, zanim zapłacimy. 

Pamiętajmy także, że w razie jakichkolwiek wątpliwości mamy pełne prawo odmówić kurierowi odbioru przesyłki pobraniowej. Ostrożność to najlepsza tarcza przed tego typu oszustwami. Nikt tak nie zadba o nasze bezpieczeństwo finansowe jak my sami. 

Image
telepolis
oszustwo paczkowe paczka za pobraniem oszustwo na paczkę
Zródła zdjęć: PeopleImages / Shutterstock
Źródła tekstu: chojnice.policja.gov.pl