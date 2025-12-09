Bezpieczeństwo

Chciała tylko dorobić. Padła ofiarą nowego typu oszustwa

41-letnia mieszkanka powiatu świdnickiego chciała dorobić do domowego budżetu. Niestety, zamiast zarobić, straciła 7 tysięcy złotych. Wszystko przez to, że dała się nabrać na nowy typ oszustwa.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:49
0
Oszuści celują w osoby poszukujące dodatkowej pracy

41-latka na popularnej platformie TikTok zobaczyła ogłoszenie z dodatkową pracą jako "promotor produktów na Allegro". Według opisu, zajęcie to miałoby polegać jedynie na lajkowaniu i dodawaniu towarów do koszyka. Wszystko po to, aby zwiększyć widoczność produktów sprzedawcy. Kobieta skontaktowała się z podanym w ogłoszeniu numerem telefonu, a w odpowiedzi otrzymała wytyczne, aby dalszą konwersację przeprowadzić za pośrednictwem komunikatora Telegram. Tam rekruterzy szczegółowo wyjaśnili jej na czym miałaby polegać jej nowa praca. 

41-latka wykonywała wskazane przez nich zadania, przesyłała zrzuty ekranu i za każde wykonane polecenie miała otrzymywać prowizję.

relacjonuje asp. Magdalena Ząbek z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

W pewnym momencie, pracodawca poprosił kobietę o wykonanie kilku przelewów z jej własnego konta na zewnętrzną platformę. Miało to służyć rozwojowi ich współpracy. I na początku działało to tak, że kobieta otrzymywała zwroty każdej wpłaconej kwoty. Jednak po pewnym czasie coś się zmieniło - kwoty przelewów zaczęły być coraz wyższe, a zwrotu nie było wcale. 41-latka szybko nabrała podejrzeń i zorientowała się, że padła ofiarą oszustów. Niestety, nastąpiło to dopiero w momencie, kiedy na koncie pracodawcy miała ulokowane 7 tysięcy złotych. 

Policja apeluje:

Nie przesyłaj nikomu przelewów na "poczet zysków", czy "aktywacji konta". Każdą ofertę pracy w internecie bardzo dokładnie weryfikuj. Jeśli masz wątpliwości - natychmiast zgłoś całą sprawę na Policję. 

