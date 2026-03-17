Chcesz przywrócić dostęp do konta? Oto najgorszy sposób, jaki możesz wybrać

OLX inspiruje oszustów

OLX to popularna platforma sprzedażowa, służąca do kupna i sprzedaży przedmiotów. Mało kto o niej nie słyszał. Ale jednak coraz częściej głośno jest o niej także za sprawą oszustów, którzy wykorzystują jej renomę na rozmaite sposoby. Teraz, doszedł nowy sposób polegający na wysyłaniu fałszywych maili podszywających się pod platformę. O co dokładnie chodzi?

Maile od OLX - dają instrukcje na odblokowanie konta

Na twoją skrzynkę odbiorczą przychodzi mail, który wygląda jakby pochodził z oficjalnej strony OLX. Wiadomość ma wszystko co trzeba - oficjalną i logiczną treść, podpis, zdjęcie, dane i logo firmy. Mail ma jedno zadanie - poinformować cię o tymczasowej blokadzie konta, jaka została spowodowana rzekomym problemem z płatnością.

Mail nie pozostawia zbyt wielkiego pola do wyobraźni i podaje szybki sposób na przywrócenie dostępu do konta - wystarczy zalogować się na na nie i zaktualizować swoje dane. Oczywiście, te najważniejsze do zaktualizowania to dane karty płatniczej. Można to zrobić w szybki i prosty sposób - na końcu każdego maila znajduje się link do kliknięcia "zaktualizowanie profilu i przywrócenie dostępu". Niestety, ten kto kliknie może wkrótce znaleźć się w niezłych tarapatach.

Problemem nie jest sama wiadomość od OLX, ale właśnie link, który przekierowuje na fałszywą stronę do wyłudzania danych. Po zalogowaniu się na niej można jedynie stracić swoje dane, w tym dane karty płatniczej. A wtedy twoje pieniądze zgromadzone na koncie bankowym będzie naprawdę łatwo wykraść.