Oprogramowanie

ChatGPT się poprawia. Odpowiedzi będą szybsze i lepsze

Chociaż od ostatniej nowości nie minął nawet miesiąc, to już dostajemy kolejne zmiany. Nie jest to jednak wyczekiwany tryb dla dorosłych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
OpenAI wraz z usunięciem modelu 4o, zaostrzeniem filtrów poprawności oraz podpisaniem umowy z Departamentem Obrony USA trafiło na czarną listę wielu osób. Mobilna aplikacja ChatGPT traci użytkowników z tygodnia na tydzień, a wielu abonentów przeszło do konkurencji. To oznacza spadek wpływów, co wymusiło na zespole Sama Altmana szybką reakcję. Tym samym na początku marca dostaliśmy model GPT-5.4, a teraz dwa kolejne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niestety, równolegle zabrano dwie przydatne opcje

Amerykanie wypuścili wczoraj GPT-5.4 mini oraz GPT-5.4 nano, są to mniejsze i bardziej wyspecjalizowane modele. Mają one odpowiadać szybciej, przy zachowaniu wysokiej wiedzy. Wbrew pozorom nie zaprojektowano ich tylko z myślą o czatowaniu, ale również pracy na plikach, programowaniu i zadaniach związanych z agentowym AI.

OpenAI chwali się, że GPT-5.4 mini działa dwa razy szybciej niż GPT-5 mini. A mimo tego w wybranych zadaniach zbliża się do pełnowymiarowego GPT-5.4, co udowadniają benchmarki jak SWE-bench Pro czy OSWorld-Verified. Oczywiście "mała" wersja jest tańsza w obsłudze, a tym samym ma mniejsze limity. GPT-5.4 nano ma być jeszcze szybsze, ale polecane jest do prostszych zadań wspierających, jak np. ekstrakcja i klasyfikacja danych.

Oprócz tego zmieniony został tryb wyboru aktualnie używanego modelu znajdujący się w lewym górnym rogu czatu - ma być on prostszy i bardziej intuicyjny. Niestety, są też złe wieści - w opcjach personalizacji z zakładki "Styl i ton" zabrano charakter "Nerdy". Dodatkowo pod odpowiedziami opcja "Spróbuj ponownie" utraciła wybór konkretnego modelu.

GPT-5.4 mini trafił już do pierwszych użytkowników (również darmowych), ale dostęp przydzielany jest falami. Model ten zagościł w ChatGPT (interfejs webowy i aplikacje), programie Codex oraz API. GPT-5.4 nano dostępy jest tylko w API w cenie 0,75/4,50 dolara za 1 milion tokenów (input/output).

Image
telepolis
AI sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT GPT-5.4 mini GPT-5.4 nano
Źródła zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała, OpenAI
Źródła tekstu: OpenAI, oprac. własne