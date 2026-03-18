ChatGPT się poprawia. Odpowiedzi będą szybsze i lepsze

OpenAI wraz z usunięciem modelu 4o, zaostrzeniem filtrów poprawności oraz podpisaniem umowy z Departamentem Obrony USA trafiło na czarną listę wielu osób. Mobilna aplikacja ChatGPT traci użytkowników z tygodnia na tydzień, a wielu abonentów przeszło do konkurencji. To oznacza spadek wpływów, co wymusiło na zespole Sama Altmana szybką reakcję. Tym samym na początku marca dostaliśmy model GPT-5.4, a teraz dwa kolejne.

Niestety, równolegle zabrano dwie przydatne opcje

Amerykanie wypuścili wczoraj GPT-5.4 mini oraz GPT-5.4 nano, są to mniejsze i bardziej wyspecjalizowane modele. Mają one odpowiadać szybciej, przy zachowaniu wysokiej wiedzy. Wbrew pozorom nie zaprojektowano ich tylko z myślą o czatowaniu, ale również pracy na plikach, programowaniu i zadaniach związanych z agentowym AI.

OpenAI chwali się, że GPT-5.4 mini działa dwa razy szybciej niż GPT-5 mini. A mimo tego w wybranych zadaniach zbliża się do pełnowymiarowego GPT-5.4, co udowadniają benchmarki jak SWE-bench Pro czy OSWorld-Verified. Oczywiście "mała" wersja jest tańsza w obsłudze, a tym samym ma mniejsze limity. GPT-5.4 nano ma być jeszcze szybsze, ale polecane jest do prostszych zadań wspierających, jak np. ekstrakcja i klasyfikacja danych.

Oprócz tego zmieniony został tryb wyboru aktualnie używanego modelu znajdujący się w lewym górnym rogu czatu - ma być on prostszy i bardziej intuicyjny. Niestety, są też złe wieści - w opcjach personalizacji z zakładki "Styl i ton" zabrano charakter "Nerdy". Dodatkowo pod odpowiedziami opcja "Spróbuj ponownie" utraciła wybór konkretnego modelu.