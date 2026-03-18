Millennium z ważnym komunikatem. Klienci muszą bardzo uważać
Bank Millennium postanowił ostrzec swoich klientów i na swojej stronie zamieścił nowy komunikat bezpieczeństwa. Tym razem, oszuści urządzili polowanie na klientów tego banku, wysyłając im fałszywe maile z prośbą o potwierdzenie tożsamości. Sprawa jest poważna.
Bank Millennium apeluje do klientów - uważajcie na takie e-maile
Bank ostrzega na swojej stronie internetowej przed całkiem nową falą oszustw, która została skierowana wszystkich, korzystających z bankowości elektronicznej.
Uważaj na wiadomości e-mail, w których pojawia się pilna prośba o potwierdzenie tożsamości.
Tego typu wiadomości mają tylko jeden cel - wyłudzenie danych poufnych. W e-mailach cyberprzestępcy podszywają się pod Bank Millennium, używając jego logo i szaty graficznej. Ton wiadomości także należy do tych bardziej oficjalnych (w stylu banku), ale i ponaglających, sugerujących, że konto odbiorcy jest zagrożone.
Wszystko po to, aby wzbudzić lęk w odbiorcy takiej wiadomości i w ten sposób przekonać go do kliknięcia w link.
A co do linka - wiadomo, że kieruje on do strony, na której przestępcy wyłudzają dane osobowe i finansowe. Lepiej go zignorować.
Bank Millennium - jak się uchronić przed oszustwem?
Bank Millennium przypomina, że jego pracownicy nigdy nie wysyłają tego typu wiadomości absolutnie do nikogo i apeluje o wzmożoną ostrożność. Zalecenie jest jedno - nie należy klikać w linki zawarte w podejrzanych wiadomościach e-mail. A w przypadku, kiedy dostaniemy tego typu maila, najlepiej skontaktować się z bankiem, aby wyjaśnić całą sprawę. Do kontaktu bank poleca specjalny numer telefonu: 22 598 44 44.