Millennium z ważnym komunikatem. Klienci muszą bardzo uważać

Bank Millennium apeluje do klientów - uważajcie na takie e-maile

Bank ostrzega na swojej stronie internetowej przed całkiem nową falą oszustw, która została skierowana wszystkich, korzystających z bankowości elektronicznej.

Uważaj na wiadomości e-mail, w których pojawia się pilna prośba o potwierdzenie tożsamości. apeluje Bank Millennium.

Tego typu wiadomości mają tylko jeden cel - wyłudzenie danych poufnych. W e-mailach cyberprzestępcy podszywają się pod Bank Millennium, używając jego logo i szaty graficznej. Ton wiadomości także należy do tych bardziej oficjalnych (w stylu banku), ale i ponaglających, sugerujących, że konto odbiorcy jest zagrożone.

Wszystko po to, aby wzbudzić lęk w odbiorcy takiej wiadomości i w ten sposób przekonać go do kliknięcia w link. tłumaczy bank w komunikacie.

A co do linka - wiadomo, że kieruje on do strony, na której przestępcy wyłudzają dane osobowe i finansowe. Lepiej go zignorować.

Bank Millennium - jak się uchronić przed oszustwem?