AliExpress wyprzedaje ulubiony sprzęt Polaków i to z wysyłką od nas
Porządny odkurzacz bezprzewodowy to nie tylko wygoda, ale także brak kurzu na podłodze i dywanie. Natomiast Laresar X11, do którego ten opis świetnie pasuje, jest dziś w promocji.
Moc ssania na tyle wysoka, aby poradzić sobie z uciążliwym dywanem — wedle producenta 55 kPa, turboszczotka z zielonym podświetleniem, które wskazuje na najmniejszy pyłek i bateria, która pozwala z zapasem sprzątnąć całe mieszkanie nawet na wysokich obrotach. Właśnie takie cechy ma Laresar X11. Skąd wiem? Ponieważ od ubiegłego roku korzystam z tego odkurzacza osobiście i jestem z niego bardzo zadowolony.
Jest on standardowo wyceniony na 477,64 zł, co już samo w sobie jest dobrą ceną jak na tak dobry odkurzacz bezworkowy. Jednak w ramach promocji możecie kupić go za 390,23 zł, a po skorzystaniu z kodu PLAFF11 obniżycie jego cenę do 348,54 zł.
W cenie otrzymacie odkurzacz z akumulatorem, szczotkę do mebli, końcówkę szczelinową, turboszczotkę, rurę teleskopową, oraz zestaw 3 filtrów HEPA. Nie zabrakło także dedykowanej stacji dokującej, która jest jednak opcjonalna, oraz zestawu dwóch kapsułek odświeżacza powietrza. Gdyby nie to, że sam go już mam, to właśnie bym sięgał po portfel. Zwłaszcza że to wszystko dostajemy przy darmowej wysyłce z Polski.