mObywatel Junior z ważnymi nowościami. Rząd przenosi kolejne uprawnienia do smartfonów

Nowe legitymacje w smartfonie

Pierwszą nowością jest Legitymacja osoby z niepełnosprawnością. Dokument ten ułatwia funkcjonowanie młodym użytkownikom z orzeczeniem. Uczniowie mogą teraz potwierdzić swój status za pomocą telefonu. Pozwala to na szybkie udowodnienie prawa do ulg i zniżek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Drugie wdrożone rozwiązanie to Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych. Opcję tę stworzono dla dzieci i młodzieży z rodzin pracowników kolei. Cyfrowa wersja dokumentu uprawnia do zniżek na przejazdy pociągami. Działa ona na takich samych zasadach jak tradycyjna plastikowa karta.

Prosta obsługa wirtualnych dokumentów

Dodawanie nowych legitymacji do systemu jest bardzo proste. Proces ten wymaga zaledwie kilku kliknięć na ekranie. Uczeń musi odszukać uprawnienia na liście dostępnych dokumentów. Następnie wystarczy nacisnąć przycisk "Dodaj". Opcja ta znajduje się w prawym górnym rogu na głównym ekranie aplikacji.

Rozwój mObywatela Juniora to krok w stronę nowoczesnych usług publicznych – takich, które realnie ułatwiają życie najmłodszym i ich rodzicom. Dzięki nowym dokumentom codzienne sprawy załatwia się szybciej, wygodniej i bez nerwowego poszukiwania plastikowej karty w plecaku. powiedział Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Pięć funkcji dla uczniów w jednym miejscu

Aplikacja mObywatel Junior zadebiutowała we wrześniu 2025 roku. Początkowo pozwalała na dodanie tylko cyfrowej Legitymacji szkolnej. W lutym tego roku do systemu wprowadzono kolejne rozwiązania. Była to Karta Dużej Rodziny oraz Tymczasowe prawo jazdy. Ten ostatni dokument pozwala na prowadzenie pojazdów tuż po zdanym egzaminie.

Obecnie w mObywatelu Juniorze można mieć pięć cyfrowych dokumentów. Aplikacja stanowi ułatwienie dla prawie pięciu milionów uczniów w Polsce. Dodanie każdego certyfikatu zajmuje zaledwie chwilę. Można go też łatwo zaktualizować lub w razie potrzeby usunąć.

Ważna zasada przy aktualizacji danych

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na ważny szczegół techniczny. Głównym dokumentem w aplikacji wciąż pozostaje Legitymacja szkolna. Jej aktualizacja często wymaga ponownego skanowania szkolnego kodu QR.