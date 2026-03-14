Zmiana w mObywatelu jak zbawienie. Koniec z denerwującymi obowiązkiem

Aplikacja mObywatel otrzyma nową funkcję, która znacząco ułatwi życie wielu Polaków. Skończy się koszmarne stanie w kolejkach w urzędzie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:36
Sejm przyjął ustawę, która ma uprościć zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Umożliwi ona rejestrację firmy przez aplikację mObywatel i wprowadzi „jedno okienko” dla spółek cywilnych.

W mObywatelu założysz firmę

Nowelizacja usprawnia działanie CEIDG i ma ograniczyć liczbę formalności. Część danych we wnioskach będzie automatycznie uzupełniana na podstawie rejestrów publicznych. Do tego kontakt przedsiębiorców z urzędami ma przenieść się w większym stopniu do kanałów online.

Kluczową zmianą będzie integracja systemów ZUS, urzędów skarbowych i GUS. W przypadku spółek cywilnych dane przekazywane będą między tymi instytucjami automatycznie za pośrednictwem CEIDG, bez konieczności składania oddzielnych wniosków.

Ustawa przewiduje cztery terminy wejścia w życie nowych rozwiązań:

  • 6 miesięcy od ogłoszenia – podstawowy termin wejścia w życie większości przepisów,
  • 7 dni od ogłoszenia – uruchomienie podstawy prawnej do składania wniosków w CEIDG poprzez aplikację mObywatel,
  • 1 listopada 2026 r. – pierwszy etap elektronizacji (wnioski o rozpoczęcie działalności tylko online),
  • 1 listopada 2028 r. – drugi etap elektronizacji oraz wejście w życie „jednego okienka” dla spółek cywilnych.
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Rozwoju i Technologii