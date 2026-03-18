Masz prawo jazdy? mObywatel ma nowość, o której musisz wiedzieć

Nowości w aplikacji mObywatel sypią się jedna po drugiej. Dziś jej twórcy ogłosili dostępność kolejnej funkcji, która może zainteresować kierowców.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:34
Do udostępnionych niedawno możliwości zastrzeżenia w aplikacji mObywatel dowodu osobistego czy paszportu dołączyła trzecia opcja, prawo jazdy. Teraz użytkownik apki w kilka sekund zastrzeże je w telefonie. To najszybszy sposób ochrony swoich danych i dokumentów w razie zgubienia czy kradzieży.

Nowa sekcja Zastrzeż dokument

Od niedawna w aplikacji mObywatel działa nowa funkcja, która pozwala wygodnie zastrzec różne dokumenty bezpośrednio w telefonie. Na początek narzędzie to objęło dowód osobisty użytkownika, dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, a także paszport. Teraz do tych dokumentów dołącza prawo jazdy.

Apple Watch 10 GPS 46mm koperta z aluminium (różowe złoto) + pasek sportowy rozmiar S/M (łagodny róż)
To rozwiązane działa podobnie jak usługa Zastrzeż PESEL i stanowi skuteczną ochronę Twoich danych przed nieuprawionym użyciem. Cały proces zajmuje zaledwie kilka sekund, a w razie potrzeby możesz w każdej chwili cofnąć zastrzeżenie – dzięki temu zachowujesz pełną kontrolę nad swoim dokumentem

– przekonują twórcy aplikacji mObywatel.

Żeby skorzystać z nowej opcji, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji, a następnie odnaleźć prawo jazdy w usłudze Zastrzeż dokument. Z możliwości zastrzeżenia prawa jazdy może skorzystać każdy zalogowany, pełnoletni użytkownik, który ma w aplikacji mDowód

Po zgubieniu zastrzeż swój dokument w aplikacji

Jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, zastrzeżenie zgubionego lub skradzionego dokumentu to najprostszy i najszybszy sposób, by zabezpieczyć siebie, swoje finanse i dane. mObywatel pozwala wykonać taką operację bezpośrednio w telefonie.

Zgłoszenie zastrzeżenia dokumentów w aplikacji trafia do systemu Dokumenty Zastrzeżone prowadzonego przez Związek Banków Polskich, z którego korzystają banki, firmy i instytucje w całym kraju. Dodatkowo w usłudze Zastrzeż dokument można sprawdzić, w ilu bankach został zastrzeżony dokument. 

W aplikacji można również w każdej chwili cofnąć zastrzeżenie dokumentu, ale pod warunkiem, że było ono zgłaszane w mObywatelu.

ministerstwo cyfryzacji mObywatel prawo jazdy mDowód Zastrzeż dokument
Źródła zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji