Masz prawo jazdy? mObywatel ma nowość, o której musisz wiedzieć

Do udostępnionych niedawno możliwości zastrzeżenia w aplikacji mObywatel dowodu osobistego czy paszportu dołączyła trzecia opcja, prawo jazdy. Teraz użytkownik apki w kilka sekund zastrzeże je w telefonie. To najszybszy sposób ochrony swoich danych i dokumentów w razie zgubienia czy kradzieży.

Nowa sekcja Zastrzeż dokument

Od niedawna w aplikacji mObywatel działa nowa funkcja, która pozwala wygodnie zastrzec różne dokumenty bezpośrednio w telefonie. Na początek narzędzie to objęło dowód osobisty użytkownika, dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, a także paszport. Teraz do tych dokumentów dołącza prawo jazdy.

To rozwiązane działa podobnie jak usługa Zastrzeż PESEL i stanowi skuteczną ochronę Twoich danych przed nieuprawionym użyciem. Cały proces zajmuje zaledwie kilka sekund, a w razie potrzeby możesz w każdej chwili cofnąć zastrzeżenie – dzięki temu zachowujesz pełną kontrolę nad swoim dokumentem – przekonują twórcy aplikacji mObywatel.

Żeby skorzystać z nowej opcji, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji, a następnie odnaleźć prawo jazdy w usłudze Zastrzeż dokument. Z możliwości zastrzeżenia prawa jazdy może skorzystać każdy zalogowany, pełnoletni użytkownik, który ma w aplikacji mDowód.

Po zgubieniu zastrzeż swój dokument w aplikacji

Jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, zastrzeżenie zgubionego lub skradzionego dokumentu to najprostszy i najszybszy sposób, by zabezpieczyć siebie, swoje finanse i dane. mObywatel pozwala wykonać taką operację bezpośrednio w telefonie.

Zgłoszenie zastrzeżenia dokumentów w aplikacji trafia do systemu Dokumenty Zastrzeżone prowadzonego przez Związek Banków Polskich, z którego korzystają banki, firmy i instytucje w całym kraju. Dodatkowo w usłudze Zastrzeż dokument można sprawdzić, w ilu bankach został zastrzeżony dokument.