Tytanowy zegarek Oppo, na który czekali fani OnePlus

Oppo Watch X3 na pierwszy rzut okaz przypomina poprzednią generację, czyli Watcha X2, ale tym razem producent wprowadził kilka istotnych zmian. Koperta ma podobny kształt, z charakterystycznym elementem wystającym z boku, ale zyskała także więcej cięć i przeszlifowań. Wygląda to bardzo oryginalnie.

Najważniejsza zmiana dotyczy jednak wykorzystanych materiałów. Oppo podniosło poprzeczkę, zamykając podzespoły zegarka w obudowie z lotniczego stopu tytanu TC4. Dzięki temu sprzęt jest o 16% lżejszy i 6,4% smuklejszy od poprzedników – jego grubość wynosi zaledwie 11 mm, a masa to 43 g.

Górną część urządzenia chroni niezwykle twarde szkło szafirowe (z wynikiem powyżej 8 w skali Mohsa), pod którym kryje się dotykowy ekran LTPO OLED o przekątnej 1,5 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli. Wyświetlacz osiąga imponującą jasność szczytową na poziomie 3000 nitów, co gwarantuje doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu.

Sama konstrukcja może pochwalić się najwyższą odpornością na pył i wodę (standardy IP68 oraz IP69), a także militarnym certyfikatem wytrzymałości MIL-STD-810H.

Oppo Watch X3 to także bardzo zaawansowane narzędzie do monitorowania zdrowia. Zegarek wyposażono w innowacyjne funkcje, takie jak ocena ryzyka nadciśnienia, moduł EKG, pomiar natlenienia krwi, ciągłe śledzenie tętna oraz czujnik temperatury skóry. Wbudowane oprogramowanie z pomocą sztucznej inteligencji potrafi w 60 sekund przeanalizować 14 kluczowych parametrów organizmu, w tym jakość snu z uwzględnieniem wykrywania chrapania.

Miłośnicy aktywności fizycznej otrzymują do dyspozycji ponad 100 trybów treningowych z precyzyjnym pozycjonowaniem dzięki dwuzakresowemu modułowi GPS (obsługującemu sieci BeiDou, Galileo i GLONASS).

Pełną niezależność od smartfonu zapewnia łączność LTE realizowana poprzez wbudowany moduł eSIM oraz Wi-Fi. Urządzenie ma również NFC, choć nie wiadomo, które z tych modułów trafią finalnie do wersji globalnych.

Za zasilanie zegarka, pracującego pod kontrolą systemu ColorOS Watch 16, odpowiada akumulator o pojemności 646 mAh. Ogniwo pozwala na 5 dni standardowego użytkowania, 3 dni przy intensywnym obciążeniu, a w dedykowanym trybie oszczędzania energii czas pracy wzrasta nawet do 16 dni. Uzupełnienie zapasów prądu za pomocą ładowania o mocy 7,5 W trwa około 75 minut.