Brak paragonu za zakupy. Czy klient może mieć problemy?

Paragon podczas zakupów - co warto wiedzieć

Jakiś czas temu, pisaliśmy o tym, że zwykły paragon może przysporzyć wiele problemów, a nawet sprawić, że zapłacimy karę w wysokości 500 złotych. Chodziło o wyrzucenie "świstka" do nieodpowiedniego kosza na śmieci. Ale jak to jest w przypadku, kiedy klient w ogóle nie zabierze go ze sklepu, po dokonaniu zakupów? Czy w takim przypadku Skarbówka może go ścignąć i, co gorsza, ukarać?

Okazuje się, że prawo jest wyjątkowo łaskawe dla zapominalskich.

Przepisy nie przewidują kar dla klienta za pozostawienie paragonu fiskalnego w miejscu sprzedaży. czytamy na rządowej stronie.

Ale jest wyraźna rekomendacja, aby takiego paragonu lepiej nie zostawiać samemu sobie. Porzucony paragon może zostać wykorzystany przez oszustów. Fiskus prosi, aby taki paragon zawsze zabierać, nawet jeśli mamy zamiar go wyrzucić zaraz po zakupach (do zmieszanych, nie do pojemnika na papier). Niestety, nie brakuje doniesień o nieuczciwych kasjerach, którzy na podstawie wydanego dowodu zakupu są w stanie doprowadzić do anulowania transakcji lub wystawienia pustej faktury.

Pozostawiony paragon może być wykorzystany do nadużyć. przestrzega gov.pl

Co w sytuacji, jeśli klient nie dostał paragonu od sprzedawcy?