Darmowe SMS-y sprowadziły na nią kłopoty. Nie tego się spodziewała

Miał to być jej szczęśliwy dzień

Kobieta dostała informację, że jej znajoma bierze udział w konkursie, organizowanym przez jedną z sieci sklepów. W rzeczywistości był to oszust, który przejął konto znajomej. Podszywając się pod "koleżankę" skontaktował się z nią przez komunikator internetowy i poprosił o numer telefonu. Według jego relacji, potrzebował jedynie kodów z rzekomych "darmowych SMS-ów", aby potwierdzić udział w loterii. Kobieta otrzymała SMS z kodem, który przekazała rzekomej koleżance. Po chwili okazało się, że los okazał się szczęśliwy, a wygrana w konkursie wyniosła 2 tysiące złotych. "Znajoma" była na tyle szczodra, że od razu zaproponowała podział nagrody. Aby móc jednak przekazać pieniądze, należało podać kolejny kod, tym razem do płatności BLIK. Miał on rzekomo służyć do wykonania przelewu.