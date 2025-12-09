Bezpieczeństwo

Od kiedy te smartfony dla dzieci? Odpowiedzi w ankiecie zaskakują

W jakim wieku dzieci powinny zacząć posiadać smartfony? To palący problem w wielu krajach. Serwis Androidcentral przeprowadził sondaż, który dał dość zaskakujące odpowiedzi. 

To jak w końcu z tymi smartfonami?

Zapytano użytkowników, jaki wiek ich zdaniem jest odpowiedni do tego, aby dziecko miało swój własny smartfon. Pytanie to było poniekąd kontynuacją badania, które wykazało związek między wczesnym posiadaniem smartfonu a negatywnym wpływem na zdrowie dzieci. Według niego im wcześniej dziecko posiadało telefon, tym większe było ryzyko negatywnego wpływu na jego sen, stan emocjonalny oraz zdrowie.

Większość odpowiedzi udzielonych w sondażu pochodziła od osób dorosłych. I co nieco zaskoczyło przeprowadzających badania, najpopularniejszą odpowiedzią był jednak wiek 14 lat i więcej. Udzieliło jej aż 53% ankietowanych. Drugą popularną odpowiedzią był przedział wiekowy 11-13 lat (36% głosów). Za tym, aby dawać dziecku smartfon w wieku od 5 do 7 lat, opowiedziało się zaledwie 1%. 

Dlaczego 14 lat?

Zdaniem większości osób, 10-14 lat to najlepszy czas, aby wręczyć dziecku jego pierwszy smartfon. To bardzo ważny czas dla młodych pod względem rozwoju społecznego. To wtedy pojawiają się zajęcia pozalekcyjne, aktywności społeczne oraz rośnie samodzielność dziecka. Jeśli wręczymy mu wtedy smartfon, zyskamy łatwiejszy kontakt z nim i będziemy mieli odpowiednie narzędzie, aby śledzić jego aktywności i miejsce pobytu. 

Jednak nie wszyscy ankietowani byli tak otwarci na posiadanie smartfonu. Najbardziej zaskoczyli ci, którzy odpowiedzieli, że najlepiej odłożyć to na czas, kiedy dziecko będzie stać na własny telefon. Co nie tylko byłoby ekonomiczną opcją, ale także uchroniłoby nastolatka przed mediami społecznościowymi. 

