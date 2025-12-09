Od kiedy te smartfony dla dzieci? Odpowiedzi w ankiecie zaskakują

To jak w końcu z tymi smartfonami?

Zapytano użytkowników, jaki wiek ich zdaniem jest odpowiedni do tego, aby dziecko miało swój własny smartfon. Pytanie to było poniekąd kontynuacją badania, które wykazało związek między wczesnym posiadaniem smartfonu a negatywnym wpływem na zdrowie dzieci. Według niego im wcześniej dziecko posiadało telefon, tym większe było ryzyko negatywnego wpływu na jego sen, stan emocjonalny oraz zdrowie.

Większość odpowiedzi udzielonych w sondażu pochodziła od osób dorosłych. I co nieco zaskoczyło przeprowadzających badania, najpopularniejszą odpowiedzią był jednak wiek 14 lat i więcej. Udzieliło jej aż 53% ankietowanych. Drugą popularną odpowiedzią był przedział wiekowy 11-13 lat (36% głosów). Za tym, aby dawać dziecku smartfon w wieku od 5 do 7 lat, opowiedziało się zaledwie 1%.

Dlaczego 14 lat?

Zdaniem większości osób, 10-14 lat to najlepszy czas, aby wręczyć dziecku jego pierwszy smartfon. To bardzo ważny czas dla młodych pod względem rozwoju społecznego. To wtedy pojawiają się zajęcia pozalekcyjne, aktywności społeczne oraz rośnie samodzielność dziecka. Jeśli wręczymy mu wtedy smartfon, zyskamy łatwiejszy kontakt z nim i będziemy mieli odpowiednie narzędzie, aby śledzić jego aktywności i miejsce pobytu.