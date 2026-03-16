SMS, a zaraz potem telefon. Jak uwierzysz, zostaniesz z długiem

Najpierw fałszywy SMS, potem telefon

Wszystko zaczęło się od SMS-a, którego otrzymał 37-latek. Nadawcą było Biuro Informacji Kredytowej, dlatego też nie widział powodu, aby wiadomość zignorować. SMS informował o tym, że BIK zaakceptował jego wniosek o pożyczkę na blisko 50 tys. złotych. Kwota ta miała zostać wpłacona w całości na konto nieznajomej mu kobiety. Mężczyzna nie bardzo rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, ale zaraz po tym, jak otrzymał wiadomość, zadzwonił do niego telefon. Rozmówca przedstawił się jako pracownik banku i także poinformował 37-latka, że ktoś właśnie zaciągnął kredyt na jego dane.

Mężczyzna został uświadomiony, że aby uniknąć konsekwencji finansowych, musi ściśle wykonywać wszystkie polecenia pracownika banku.

Fałszywy rozmówca "sprzedał" 37-latkowi historyjkę o tym, jak to w jednej z placówek bankowych, pracuje nieuczciwy pracownik, którego należy zdemaskować. W związku z zaplanowanymi działaniami, mężczyzna otrzymał jasne instrukcje - miał udać się do wskazanego banku i zaciągnąć kredyt na 110 tys. złotych. Decyzja kredytowa miała potwierdzić, czy dane 37-latka zostały wykorzystane przez oszustów.

Po uzyskaniu kredytu, mężczyzna miał wpłacić część pieniędzy do bitomatu (bankomatu kryptowalut). Postępując zgodnie z wytycznymi, 37-latek kupił kryptowaluty za ponad 80 tys. zł i wpłacił na wirtualny portfel.

Kiedy przestępca poprosił o zaciągnięcie kolejnego zobowiązania finansowego, mężczyzna nabrał podejrzeń. Po sprawdzeniu raportu BIK okazało się, że owszem, ma on do spłacenia kredyt, ale tylko ten o wysokości 110 tys. złotych, który właśnie zaciągnął.

Jak można było tego uniknąć?