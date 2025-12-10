Tech

Nie uwierzysz, ile Polacy wydali na OnlyFans w 2025 roku. Szokująca kwota

OnlyFans podsumował 2025 rok. Kwota, którą ludzie wydali w serwisie, może szokować. Jeszcze bardziej zadziwia, że w czołówce krajów z największymi wydatkami znajduje się Polska.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:21
W 2025 roku serwis OnlyFans, specjalizujący się w sprzedaży treści dla dorosłych, zanotował wzrost przychodów. Te wyniosły aż 7,2 mld dolarów i są wyższe o około 600 mln w porównaniu z 2024 rokiem. Przekłada się to na poprawę o mniej więcej 9 proc.

Przy okazji platforma pochwaliła się, mieszkańcy których państw wydają najwięcej. Polska, co może dziwić, jest dość wysoko na liście.

Polska w czołówce OnlyFans

Polska znalazła się dokładnie na 12. miejscu na liście ogólnych wydatków na OnlyFans. Polacy przeznaczyli na treści dla dorosłych zawrotną kwotę aż 87,3 mln dolarów. Tak, mowa o milionach dolarów. To wzrost o 19,12 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy wydaliśmy 73,3 mln dolarów.

Przed nami znajdują się: USA, Wielka Brytania, Kanada, Włochy, Meksyk, Francja, Australia, Niemcy, Brazylia, Hiszpania oraz Indie. Oznacza to, że jesteśmy 6. największym europejskim krajem pod względem wydatków na OnlyFans.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wydatków przeliczonych na mieszkańców. W takim wypadku znajdujemy się poza czołową 20. Liderem jest Finlandia ze średnią 127422 dolarów na 10 tys. mieszkańców. Natomiast pod kątem rocznego wzrostu królują przede wszystkim kraje afrykańskie: Eswatini, Burkina Faso oraz Burundi.

