Bank Pekao rozdaje po 200 zł. Ważna data to 12 stycznia

Bank ruszył z promocją dla dzieci i młodzieży, w której do zdobycia jest 200 zł premii za założenie konta oraz spełnienie prostych warunków. Dodatkowo można skorzystać z oprocentowania 5% na koncie oszczędnościowym. Akcja obejmuje dzieci w wieku od 0 do 17 lat, a ważnym terminem jest 12 stycznia 2026 r., do którego trzeba otworzyć odpowiednie produkty i zapisać dziecko do promocji.

Promocja jest dostępna dla dzieci w trzech przedziałach wiekowych: 0-5 lat, 6-12 lat oraz 13-17 lat, a w każdym z nich obowiązują nieco inne wymagania dotyczące produktów i aktywności. Wspólne dla wszystkich jest to, że na nowym Koncie Przekorzystnym dziecka na koniec dnia 31 stycznia 2026 r. musi znajdować się co najmniej 200 zł, a premia 200 zł zostanie wypłacona do 28 lutego 2026 r. po spełnieniu wszystkich warunków.

Dzieci 0-5 lat: konto z premią 200 zł

W przypadku najmłodszych dzieci wystarczy do 12 stycznia 2026 r. otworzyć Konto Przekorzystne dla dziecka i tego samego dnia zapisać je do promocji. Następnie na 31 stycznia 2026 r. saldo na nowym koncie musi wynosić co najmniej 200 zł, a bank przeleje 200 zł premii na rachunek do 28 lutego 2026 r.

Dzieci 6-12 lat: Pakiet PeoPay KIDS

Dla dzieci w wieku 6-12 lat wymagane jest otwarcie do 12 stycznia 2026 r. Pakietu PeoPay KIDS, który obejmuje Konto Przekorzystne, rachunek oszczędnościowy Mój Skarb, kartę Mastercard PeoPay KIDS oraz aplikację PeoPay KIDS, a także zapisanie dziecka do promocji w dniu otwarcia pakietu. Oprócz utrzymania min. 200 zł na Koncie Przekorzystnym na 31 stycznia 2026 r., do końca tego dnia dziecko musi co najmniej trzy razy zapłacić kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK-iem oraz zalogować się do aplikacji PeoPay KIDS, aby otrzymać 200 zł premii do 28 lutego 2026 r.

Młodzież 13-17 lat: konto z kartą i aplikacją

Nastolatkom bank proponuje Konto Przekorzystne z kartą Mastercard Debit FX i aplikacją PeoPay, które trzeba otworzyć najpóźniej 12 stycznia 2026 r., zapisując jednocześnie dziecko do promocji. Warunki otrzymania 200 zł są podobne jak w młodszej grupie: co najmniej 200 zł salda na Koncie Przekorzystnym na koniec dnia 31 stycznia 2026 r., a do tego minimum trzy transakcje kartą Mastercard Debit FX lub BLIK-iem oraz co najmniej jedno logowanie do aplikacji PeoPay do 31 stycznia 2026 r.

Równolegle z premią pieniężną bank oferuje promocyjne oprocentowanie 5% na koncie oszczędnościowym dziecka, co ma zachęcić rodziców do długoterminowego odkładania środków dla najmłodszych.