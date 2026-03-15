Bajzel w najważniejszej europejskiej firmie. 1700 osób na bruk

Firma ogłosiła likwidację 1700 stanowisk menedżerskich, ludzie nie wiedzą co z nimi będzie

Cięcia obejmują głównie stanowiska kierownicze w działach technologii i IT, z czego 1400 miejsc pracy znika w Holandii, a 300 w USA, co stanowi około 4% globalnej załogi ASML. Mimo to firma w 2025 roku wypracowała rekordowe przychody na poziomie 32,7 mld euro oraz zysk netto 9,6 mld euro, a prognozy na 2026 rok mówią o przychodach rzędu 34–39 mld euro.

Według rzecznika ASML cytowanego przez holenderskiego nadawcę Omroep Brabant, pracownicy masowo pytają, co cięcia oznaczają dla nich osobiście, ale spółka „nie jest w stanie odpowiedzieć na indywidualnym poziomie”. To przedłużające się „zawieszenie” wywołuje wewnętrzny niepokój, który firma otwarcie przyznaje.

Związki zawodowe w chipowym imperium nie dają za wygraną

ASML zapowiedział, że chce domknąć warunki reorganizacji do 1 kwietnia, a części menedżerów zaproponować nowe, inżynierskie stanowiska zamiast zwolnień. Spółka deklaruje, że zrobi „wszystko, aby liczba zwolnień była jak najniższa”, choć nie uda się ich całkowicie uniknąć.

Oba główne związki zawodowe uznały jednak termin 1 kwietnia za nierealny. Negocjator FNV Peter Reniers podkreśla, że firma powinna najpierw dokładnie zidentyfikować możliwości wewnętrznego przesunięcia pracowników, zamiast forsować szybkie porozumienie. Z kolei Rémy Biesmans z CNV mówi wprost o wyborze między szybkim, ale potencjalnie błędnym rozwiązaniem a wolniejszym procesem, który realnie zabezpieczy pracowników, zaznaczając, że celem związków jest unikanie zwolnień przymusowych.

Dynamiczny wzrost i nagle cięcia, o co chodzi?

Co ciekawe, redukcje idą w parze z ambitnymi planami ekspansji. 11 marca rada miasta Eindhoven zatwierdziła zmianę planu zagospodarowania, która umożliwia ASML budowę drugiego kampusu na Brainport Industries Campus przy lotnisku w Eindhoven.

Nowy kompleks ma pomieścić nawet 20 000 pracowników – to liczba zbliżona do obecnego zatrudnienia firmy w Holandii (ok. 23 000 osób), a pierwsze 5 000 osób ma się tam przenieść już na początku 2028 roku. Równocześnie udział Chin w przychodach ASML ma spaść z 33% w 2025 do ok. 20% w 2026 roku w wyniku amerykańskich ograniczeń eksportu najnowocześniejszych maszyn EUV.