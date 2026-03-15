Samsung szokuje tym dodatkiem. Aż tak elegancko jeszcze nie było
Nowa klawiatura Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Pro Keyboard pokazuje, jak bardzo tablet może zbliżyć się do doświadczenia pracy na pełnoprawnym laptopie. Jest ekstremalnie smukła i stylowa.
Co najważniejsze, wystawie poza tablet i ekran nie przeważa całości do tyłu
Samsung Pro Keyboard została zaprojektowana specjalnie dla 14,6‑calowego Galaxy Tab S11 Ultra i łączy się z nim przez złącze pinowe na pleckach urządzenia. Nie wymaga tym samym parowania przez Bluetooth ani osobnego ładowania. Metalowa obudowa i precyzyjny zawias pozwalają ustawić ekran pod wygodnym kątem, a całość po złożeniu przypomina smukłego ultrabooka.
Największą zmianą względem wcześniejszych etui‑klawiatur jest obecność dużego gładzika, który jest o 14,6% większy niż w modelu dla Tab S10 Ultra i obsługuje wygodne gesty wielodotykowe. Do tego dochodzą dedykowane klawisze Galaxy DeX, Galaxy AI oraz programowalne przyciski funkcyjne F1–F3, dzięki którym użytkownik może jednym skrótem przełączać tablet w tryb „desktopu” z pływającymi okienkami aplikacji lub uruchamiać wybrane aplikacje.
Zestaw tablet + Pro Keyboard waży ok. 1,33 kg, czyli więcej niż część 14‑calowych laptopów, ale w zamian oferuje tryb dotykowy, rysik S Pen i typowo mobilną konstrukcję. Za tę elastyczność przyjdzie jednak słono zapłacić – w Korei akcesorium wyceniono na 495 000 wonów, około 1240 zł, co stawia ją wśród najdroższych klawiatur do tabletów na rynku.