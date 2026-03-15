Samsung szokuje tym dodatkiem. Aż tak elegancko jeszcze nie było

Co najważniejsze, wystawie poza tablet i ekran nie przeważa całości do tyłu

Samsung Pro Keyboard została zaprojektowana specjalnie dla 14,6‑calowego Galaxy Tab S11 Ultra i łączy się z nim przez złącze pinowe na pleckach urządzenia. Nie wymaga tym samym parowania przez Bluetooth ani osobnego ładowania. Metalowa obudowa i precyzyjny zawias pozwalają ustawić ekran pod wygodnym kątem, a całość po złożeniu przypomina smukłego ultrabooka.

Największą zmianą względem wcześniejszych etui‑klawiatur jest obecność dużego gładzika, który jest o 14,6% większy niż w modelu dla Tab S10 Ultra i obsługuje wygodne gesty wielodotykowe. Do tego dochodzą dedykowane klawisze Galaxy DeX, Galaxy AI oraz programowalne przyciski funkcyjne F1–F3, dzięki którym użytkownik może jednym skrótem przełączać tablet w tryb „desktopu” z pływającymi okienkami aplikacji lub uruchamiać wybrane aplikacje.