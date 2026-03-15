Samsung szokuje tym dodatkiem. Aż tak elegancko jeszcze nie było

Nowa klawiatura Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Pro Keyboard pokazuje, jak bardzo tablet może zbliżyć się do doświadczenia pracy na pełnoprawnym laptopie. Jest ekstremalnie smukła i stylowa.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:05
Co najważniejsze, wystawie poza tablet i ekran nie przeważa całości do tyłu

Samsung Pro Keyboard została zaprojektowana specjalnie dla 14,6‑calowego Galaxy Tab S11 Ultra i łączy się z nim przez złącze pinowe na pleckach urządzenia. Nie wymaga tym samym parowania przez Bluetooth ani osobnego ładowania. Metalowa obudowa i precyzyjny zawias pozwalają ustawić ekran pod wygodnym kątem, a całość po złożeniu przypomina smukłego ultrabooka.

Największą zmianą względem wcześniejszych etui‑klawiatur jest obecność dużego gładzika, który jest o 14,6% większy niż w modelu dla Tab S10 Ultra i obsługuje wygodne gesty wielodotykowe. Do tego dochodzą dedykowane klawisze Galaxy DeX, Galaxy AI oraz programowalne przyciski funkcyjne F1–F3, dzięki którym użytkownik może jednym skrótem przełączać tablet w tryb „desktopu” z pływającymi okienkami aplikacji lub uruchamiać wybrane aplikacje.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kask rowerowy AUTHOR Creek Szary MTB (rozmiar L)
Kask rowerowy AUTHOR Creek Szary MTB (rozmiar L)
0 zł
269.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 269.99 zł
Piekarnik WHIRLPOOL WCC54PMSBA Steam+ Mikrofala Pizza Grill DualClean
Piekarnik WHIRLPOOL WCC54PMSBA Steam+ Mikrofala Pizza Grill DualClean
-270.01 zł
2969.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699.98 zł
Linie boiska do siatkówki NETEX 1052229 / 221143
Linie boiska do siatkówki NETEX 1052229 / 221143
0 zł
249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 249.99 zł
Advertisement
Zestaw tablet + Pro Keyboard waży ok. 1,33 kg, czyli więcej niż część 14‑calowych laptopów, ale w zamian oferuje tryb dotykowy, rysik S Pen i typowo mobilną konstrukcję. Za tę elastyczność przyjdzie jednak słono zapłacić – w Korei akcesorium wyceniono na 495 000 wonów, około 1240 zł, co stawia ją wśród najdroższych klawiatur do tabletów na rynku.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł
samsung Samsung Galaxy Tab S11 Ultra samsung Pro Keyboard
Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: gizmochina, oprac. wł