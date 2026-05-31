Kosmos

Doszło do dużej eksplozji. Meteoryt rozpędził się do 120 tys. km/h

W USA w stanie Massachusets doszło do dużej eksplozji. Wybuchł tam meteoryt, który rozpędził się do ponad 100 tys. km/h.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
15:40
Potężny grom dźwiękowy. Eksplozja meteorytu w USA 

W sobotę 30 maja 2026 r. meteoryt rozpędził się do prędkości 120 tys. km/h i miał uderzyć w Ziemię, pomiędzy północno‑wschodnią granicą stanu Massachusetts a południowo‑wschodnią granicą New Hampshire. Całe szczęście obiekt rozpadł się na wysokości ok. 64 km, zanim dotarł do powierzchni.

Skutki tej eksplozji jednak były odczuwalne, gdyż rozpadający się meteoryt wygenerował energię równą 300 tonom trotylu (0,3 kilotony). Eksplozja wywołała gwałtowne fale uderzeniowe, które były niezwykle słyszalne w całym dotkniętym regionie.

Szefowa działu informacyjnego NASA, Jennifer Dooren, powiedziała, że spadająca kula ognia nie była częścią żadnego aktywnego deszczu meteorytów. Był to naturalnie występujący obiekt, który nie był pozostałościami po satelicie ani innymi szczątkami.

Eksplozja była tak głośna i potężna, że mieszkańcy Massachusetts i New Hampshire widzieli, jak całe domy się trzęsły.

Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Guardian, AFP, opr. wł.