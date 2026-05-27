SpaceX przyznało się bez bicia. Mają duży problem

SpaceX coraz mocniej łączy swoją przyszłość nie tylko z rakietami i Starlinkiem, ale też ze sztuczną inteligencją działającą na orbicie. W dokumentach złożonych przed planowanym wejściem na giełdę firma przyznaje jednak, że do realizacji tej wizji potrzebuje ogromnej liczby chipów AI. Większej niż ta, do której ma obecnie dostęp.

Tesla i Intel wcale nie są trwale związane w Terafab

Problem w tym, że oferuje je ograniczona liczba firm, a konkurencja o moce produkcyjne jest dziś ogromna. Firma Elona Muska nie ma przy tym długoterminowych umów z bezpośrednimi dostawcami. Akceleratory AI oraz serwery kupuje na podstawie pojedynczych zamówień, co w praktyce oznacza większą podatność na opóźnienia, braki w fabrykach, problemy z surowcami, napięcia geopolityczne czy klęski żywiołowe w regionach ważnych dla produkcji półprzewodników.

Największe firmy technologiczne od miesięcy zabezpieczają dostawy z dużym wyprzedzeniem, a producenci tacy jak TSMC ledwo nadążają za popytem na zaawansowane układy. W praktyce oznacza to, że nawet SpaceX, mimo pozycji Elona Muska i ogromnych planów inwestycyjnych, musi walczyć o dostęp do tych samych zasobów co NVIDIA, AMD, Google, operatorzy chmur i najwięksi gracze od sztucznej inteligencji.

Odpowiedzią na ten problem ma być Terafab, czyli ogromny projekt fabryki półprzewodników przeznaczonej dla SpaceX, Tesli i xAI. Według obecnych założeń zakład miałby powstać w Teksasie (USA) i korzystać z procesu technologicznego Intel 14A. Musk chce zainwestować w przedsięwzięcie dziesiątki miliardów dolarów, ale dokument S-1 studzi emocje. SpaceX otwarcie przyznaje, że Terafab może nie osiągnąć zakładanych celów, może nie powstać w oczekiwanym terminie albo może nie rozwiązać problemu dostaw chipów w wystarczającym stopniu.

Co więcej, firma nie ukrywa, że nawet przy powodzeniu projektu nadal będzie musiała kupować znaczną część sprzętu obliczeniowego od zewnętrznych dostawców. SpaceX ostrzega też, że Tesla i Intel nie są trwale związane z projektem. Istnieje jedynie ramowe porozumienie.