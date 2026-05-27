Alior Bank rozdaje w ramach promocji. Można zgarnąć nawet 1300 zł

Zawsze to miło, kiedy bank chce nam coś dać. Zazwyczaj też warunkiem jest założenie konta, co i tak byśmy zrobili, aby korzystać z jego usług. Alior Bank obiecuje nagrody o łącznej wartości nawet do 1300 zł. Oto, co warto wiedzieć i na czym polega promocja.

Anna Kopeć (AnnaKo)
07:48
Alior Bank z kontem na zerooo zł

Alior Bank nie byłby sobą, gdyby nie oferował na swojej stronie jakiejś atrakcyjnej promocji. Końcówka maja może okazać się bardzo pomyślna, dla wszystkich tych, którzy rozważają założenie konta. Alior Bank obiecuje bezpłatne konto Alior Konto online i nagrody do 1300 zł. Ważne jest wpisanie kodu ZYSKAJ2026. Za obsługę konta, karty, wpłaty i wypłaty z bankomatów zapłacimy dosłownie 0 zł. Ale to nie wszystko, klienci mogą także dostać w prezencie stylową obrączkę płatniczą (wartość 500 zł).

Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Warunki nie są wcale jakieś skomplikowane. Wręcz przeciwnie - należą do tych najbardziej podstawowych. Trzeba złożyć wniosek o Alior Konto z kartą na stronie internetowej banku, w Alior Mobile lub Alior Online. Ważne jest, aby w momencie zakładania wpisać kod ZYSKAJ2026 i spełnić pozostałe warunki promocji. Do zgarnięcia jest stylowa obrączka płatnicza i bonus, który można przeznaczyć, na co tylko się chce.

Nagroda 1. Obrączka płatnicza o wartości 500 zł

Aby odebrać obrączkę trzeba w ciągu 10 dni od otworzenia konta:

  • Wykonać 5 transakcji kartą lub BLIK-iem na dowolną kwotę. 
  • Zapisać się do programu Mastercard Bezcenne Chwile.
  • Zalogować się do aplikacji Alior Mobile.

Nagroda 2. Bonus do 800 zł

Bank obiecuje zwrot 10% za zakupy w sklepach stacjonarnych przy płatnościach kartą, BLIK-iem lub obrączką płatniczą. Będzie to możliwe przez 8 kolejnych miesięcy od zawarcia umowy. To wymarzona opcja dla tych, co kochają zakupy. Można zyskać łącznie aż 800 zł jeśli w danym miesiącu:

  • Zapewnisz jednorazowy wpływ na Alior Konto (kwota to min. 2000 zł).
  • Zalogujesz się do Alior Mobile.

Do kiedy trwa promocja?

Promocja trwa do 31 sierpnia 2026 roku. Wszystkie szczegóły zawarte są w regulaminie, który został umieszczony na stronie banku. 

Źródła zdjęć: Czajnikolandia / Shutterstock
Źródła tekstu: Alior Bank