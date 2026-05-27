Soundcore Liberty 5 Pro i Pro Max już w Polsce. Ceny są lepsze niż zapowiadali

Słuchawki Soundcore Liberty 5 Pro oraz Liberty 5 Pro Max miały swoją premierę kilka dni temu i już teraz wchodzą do sprzedaży w Polsce. Obydwie nowości to jedne z najbardziej zaawansowanych modeli TWS, jakie można dostać na rynku.

Słuchawki z rekordem Guinnessa

Model Soundcore Liberty 5 Pro Max wprowadza pierwsze na świecie inteligentne etui ładujące z ekranem AMOLED o przekątnej 1,78 cala i funkcją AI Note-Taker, która umożliwia rejestrowanie spotkań lub notatek głosowych bez konieczności wyciągania smartfonu z kieszeni.

Dwuetapowe kliknięcie przycisku na etui uruchamia nagrywanie, a po zakończeniu aplikacja soundcore automatycznie generuje transkrypcję tekstową, rozpoznaje poszczególnych rozmówców oraz wyciąga wnioski i zadania do wykonania. Transkrypcja ma limit 120 minut miesięcznie. Model Liberty 5 Pro oferuje równie intuicyjne zarządzanie poprzez miniaturowy ekran dotykowy TFT o przekątnej 0,96 cala.

Obydwie nowości Soundcore wyróżniają się też wysoką jakością połączeń głosowych, a model Liberty 5 Pro zdobył nawet w tej dziedzinie rekord Guinnessa w kategorii: „Highest speech quality score (G-MOS) for TWS earbuds (objective test)”. Zapewnia to układ ośmiu mikrofonów, który na bieżąco analizuje i bada hałas otoczenia.

Słuchawki są też wyposażone w dwa czujniki drgań, które wychwytują fizyczne wibracje czaszki powstające podczas mówienia. Dzięki temu, nawet gdy użytkownik szepcze w hałaśliwym otoczeniu, sieć neuronowa procesora natychmiast identyfikuje drgania strun głosowych jako sygnał priorytetowy. W efekcie rozmówca po drugiej stronie słyszy wyraźny komunikat, pozbawiony zakłóceń środowiskowych.

Ważnym elementem całości jest autorski procesor Ankera – THUS AI. Odpowiada on za zaawansowane przetwarzanie dźwięku lokalnie na urządzeniu, co poprawia jakość rozmów, skuteczność redukcji szumów oraz obsługę komend głosowych bez opóźnień. Czas reakcji na 20 wbudowanych komend głosowych offline wynosi zaledwie 0,91 sekundy.

Zastosowany w słuchawkach z serii Słuchawki Liberty 5 Pro system Adaptive ANC 4.0 analizuje sygnał dźwiękowy do 384 tys. razy na sekundę, dynamicznie korygując krzywą redukcji hałasu, od niskich częstotliwości silników po wysokie tony gwaru biurowego.

Z kolei technologia HearID 5.0 dopasowuje profil brzmienia do słuchu użytkownika, a algorytm AI Sound Enhancement przywraca do 65% szczegółów utraconych w wyniku bezprzewodowej kompresji Bluetooth.

Słuchawki Liberty 5 Pro wspierają najnowszy standard Bluetooth 6.1 z możliwością jednoczesnego sparowania aż trzech urządzeń. Zaczerwiają też wsparcie dla Apple Find My oraz Google Fast Pair. Słuchawki przepracują do 6,5 godziny z włączonym ANC, a do 28 godzin z etui. Klasa odporności to IP55.

Dostępność i wersje kolorystyczne

Słuchawki są dostępne w sprzedaży od dzisiaj na stronach Soundcore.com oraz Amazon.pl.