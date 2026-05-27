Redmagic 11S Pro dla Polaków. To wydajnościowy potwór z potężną baterią

Redmagic 11S Pro miał kilka dni temu swoją premierę w Chinach, a teraz jest gotowy na podbój świata. Smartfon kontynuuje futurystyczną estetykę serii gamingowych telefonów marki, znaną z ostatnich modeli. Ma całkowicie płaską konstrukcję z obu stron, bez wystającej wyspy aparatów. Przezroczysty, tylny panel eksponuje podświetlenie RGB oraz system chłodzenia cieczą. Na krawędziach umieszczono czułe (520 Hz) triggery, niezbędne w grach FPS, a także gniazdo słuchawkowe 3.5 mm i emiter podczerwieni. Całość ma grubość 9 mm, waży 230 gramów i zapewnia ochronę przed wodą na poziomie IPX8.

Redmagic 11S Pro wyposażono w ekran OLED BOE Q9+ o przekątnej 6,85 cala, bez żadnych wcięć. Oferuje rozdzielczość 1.5K (2688 × 1216), odświeżanie 144 Hz i jasność do 2000 nitów. Za bezpieczeństwo odpowiada ukryty pod ekranem, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych 3D.

Sercem modelu Redmagic 11S Pro jest najpotężniejszy układ na rynku: Snapdragon 8 Elite Gen 5 w wersji Leading Version, taktowany zegarem aż do 4.74 GHz dla CPU i 1300 MHz dla GPU. Jednostka ta współpracuje z gamingowym chipem RedCore R4 Pro, który zarządza m.in. efektami wizualnymi, dźwiękiem i haptyką. Smartfon jest dostępny w konfiguracjach z 12 lub 16 GB najszybszej pamięci RAM LPDDR5T i do 512 GB przestrzeni na dane w standardzie UFS 4.1 Pro.

Za utrzymanie kultury pracy odpowiada system chłodzenia AquaCore, łączący aktywny wentylator (24 000 RPM) z systemem przepływającego, fluorowanego płynu chłodzącego oraz potężną komorą parową o powierzchni 13 116 mm².

Producent zadbał o pełen pakiet funkcji łączności: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ze wsparciem Google Pay oraz szybki port USB 3.2 Gen 2 z obsługą dodatkowego ekranu. Na pokładzie znalazły się ulepszone głośniki stereo (komory 1015a + 1115e) i zoptymalizowany silnik haptyczny 0815.

Sekcję foto tworzą aparat główny 50 Mpix z OIS oraz ultraszerokokątny 50 Mpix. Przedni aparat 16 Mpix został sprytnie ukryty pod wyświetlaczem, co jest już wizytówką smartfonów Redmagic.

Jednym z najmocniejszych atutów specyfikacji Redmagic 11S Pro jest duży akumulator o pojemności 7500 mAh. Obsługuje on szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W, a także bezprzewodowe do 80 W. Nie zabrakło funkcji Bypass Charging, czyli zasilania z pominięciem baterii podczas grania.

Ceny i dostępność w Europie

Dziś odbyła się globalna premiera Redmagic 11S Pro, a otwarta sprzedaż rusza 10 czerwca. Smartfon dostępny będzie na oficjalnej europejskiej stronie producenta eu.redmagic.gg, skąd można zamówić telefon do Polski. Ceny w Europie kształtują się następująco: