Nowy serial szpiegowski Apple TV to gratka dla miłośników dr House'a

"Teheran 3" już 9 stycznia

Apple TV poszedł o krok dalej, nie tylko ogłosił datę premiery trzeciej części "Teheranu", ale także zapewnił, że zamówił już czwartą. Serial z Hugh Laurie w jednej z głównych ról zadebiutuje na platformie już 9 stycznia 2026. Co ciekawe, miał on już swoją premierę w Izraelu, w 2024. Najpierw zostanie wyemitowany odcinek pierwszy, a kolejne będą pojawiały się co tydzień, w każdy piątek, aż do 27 lutego.

Obok znanego nam Hugh Laurie, w obsadzie pojawią się także znani z poprzednich sezonów: Niv Sultan, Shaun Toub, Shila Ommi.

Thriller szpiegowski o agentce Tamar - odsłona trzecia

Sezon trzeci ponownie zabierze nas do struktur Mossadu, gdzie bohaterka Tamar będzie starała się odnaleźć i przetrwać. Aby tego dokonać, będzie musiała, przede wszystkim, odzyskać zaufanie organizacji. Wspomniany Hugh Laurie gra w "Teheranie" postać Erica Petersona, południowoafrykańskiego inspektora dozoru jądrowego. Jego pojawienie się dodaje nowy wątek do szpiegowskiej historii. Czy dzięki temu, sezon 3. "Teheranu" pod względem popularności przebije "Black Doves" Netflixa?