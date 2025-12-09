Nowy serial szpiegowski Apple TV to gratka dla miłośników dr House'a
Apple TV ogłosiło datę premiery trzeciego sezonu serialu "Teheran". Nowym członkiem obsady jest Hugh Laurie, którego większość z nas kojarzy z roli zgryźliwego, aczkolwiek genialnego lekarza, w tasiemcu "Dr House".
"Teheran 3" już 9 stycznia
Apple TV poszedł o krok dalej, nie tylko ogłosił datę premiery trzeciej części "Teheranu", ale także zapewnił, że zamówił już czwartą. Serial z Hugh Laurie w jednej z głównych ról zadebiutuje na platformie już 9 stycznia 2026. Co ciekawe, miał on już swoją premierę w Izraelu, w 2024. Najpierw zostanie wyemitowany odcinek pierwszy, a kolejne będą pojawiały się co tydzień, w każdy piątek, aż do 27 lutego.
Obok znanego nam Hugh Laurie, w obsadzie pojawią się także znani z poprzednich sezonów: Niv Sultan, Shaun Toub, Shila Ommi.
Thriller szpiegowski o agentce Tamar - odsłona trzecia
Sezon trzeci ponownie zabierze nas do struktur Mossadu, gdzie bohaterka Tamar będzie starała się odnaleźć i przetrwać. Aby tego dokonać, będzie musiała, przede wszystkim, odzyskać zaufanie organizacji. Wspomniany Hugh Laurie gra w "Teheranie" postać Erica Petersona, południowoafrykańskiego inspektora dozoru jądrowego. Jego pojawienie się dodaje nowy wątek do szpiegowskiej historii. Czy dzięki temu, sezon 3. "Teheranu" pod względem popularności przebije "Black Doves" Netflixa?
Poprzednie serie "Teheranu" zbierały pochwały za wysoki poziom realizacji, imponującą scenografię, autentyczność i umiejętne przedstawienie obu stron konfliktu. I choć spotkamy się z recenzjami, które zarzucają produkcji nieco "zbyt skomplikowaną fabułę", to jednak wszystkie one dochodzą w rezultacie do wniosku, że mamy do czynienia z niezwykle wciągającym thrillerem szpiegowskim. Fani gatunku nie powinni narzekać.