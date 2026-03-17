NVIDIA stawia na kosmos. Pokazano układy do pracy na orbicie
Sztuczna inteligencja to nie tylko śmieszne obrazki, ale również podstawa współczesnej nauki. Tym razem pomoże z analizą przestrzeni kosmicznej.
NVIDIA coraz wyraźniej pokazuje, że jej ambicje wykraczają już daleko poza klasyczne centra danych na Ziemi. Podczas GTC 2026 zapowiedziano Vera Rubin Space Module, czyli nową platformę obliczeniową stworzoną z myślą o pracy AI bezpośrednio na orbicie. Ma ona oferować nawet 25 razy większą moc obliczeniową niż akcelerator H100. Co więcej, z technologii Zielonych w sektorze kosmicznym korzysta już 6 komercyjnych firm.
To ważny krok, który pozwoli ograniczyć kontakt z Ziemią
Nowy moduł ma być fundamentem dla orbitalnych centrów danych, które będą uruchamiać duże modele językowe oraz zaawansowane modele bazowe poza atmosferą. NVIDIA stawia tutaj na ściśle zintegrowaną architekturę CPU i GPU oraz szybkie połączenia o wysokiej przepustowości. Całość została zaprojektowana tak, aby w czasie rzeczywistym przetwarzać ogromne strumienie danych napływające z instrumentów umieszczonych w przestrzeni kosmicznej.
Niżej w tej kosmicznej układance pozycjonowany jest NVIDIA IGX Thor. Ten system ma trafić do środowisk edge o krytycznym znaczeniu, gdzie liczy się przetwarzanie w czasie rzeczywistym, bezpieczeństwo funkcjonalne, bezpieczny rozruch i możliwość autonomicznego działania.
Z kolei Jetson Orin celuje w najmniejsze konstrukcje, a więc satelity mocno ograniczone pod względem rozmiaru, poboru mocy i chłodzenia. To właśnie tam układ ma odpowiadać za widzenie komputerowe, nawigację i analizę danych z czujników bez konieczności ciągłego odsyłania wszystkiego na Ziemię.
Niestety, NVIDIA nie podała konkretnej daty premiery Vera Rubin Space Module i ograniczyła się do zapowiedzi, że "platforma trafi na rynek w późniejszym terminie". Reszta omawianych rozwiązań jest już dostępna. Korzystają z nich takie firmy jak Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet Labs PBC, Sophia Space oraz Starcloud.