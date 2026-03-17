Sprzęt

NVIDIA stawia na kosmos. Pokazano układy do pracy na orbicie

Sztuczna inteligencja to nie tylko śmieszne obrazki, ale również podstawa współczesnej nauki. Tym razem pomoże z analizą przestrzeni kosmicznej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NVIDIA coraz wyraźniej pokazuje, że jej ambicje wykraczają już daleko poza klasyczne centra danych na Ziemi. Podczas GTC 2026 zapowiedziano Vera Rubin Space Module, czyli nową platformę obliczeniową stworzoną z myślą o pracy AI bezpośrednio na orbicie. Ma ona oferować nawet 25 razy większą moc obliczeniową niż akcelerator H100. Co więcej, z technologii Zielonych w sektorze kosmicznym korzysta już 6 komercyjnych firm.

Dalsza część tekstu pod wideo

To ważny krok, który pozwoli ograniczyć kontakt z Ziemią

Nowy moduł ma być fundamentem dla orbitalnych centrów danych, które będą uruchamiać duże modele językowe oraz zaawansowane modele bazowe poza atmosferą. NVIDIA stawia tutaj na ściśle zintegrowaną architekturę CPU i GPU oraz szybkie połączenia o wysokiej przepustowości. Całość została zaprojektowana tak, aby w czasie rzeczywistym przetwarzać ogromne strumienie danych napływające z instrumentów umieszczonych w przestrzeni kosmicznej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer OPTIMUS E-Sport GB650T-CR4 R7-7800X3D 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Windows 11 Home
Komputer OPTIMUS E-Sport GB650T-CR4 R7-7800X3D 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Windows 11 Home
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Komputer MAD DOG ENDORFY500ARGB-A37DR32 R5-7500F 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Wi-Fi
Komputer MAD DOG ENDORFY500ARGB-A37DR32 R5-7500F 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Wi-Fi
0 zł
6149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6149.99 zł
Komputer MAD DOG DIAXID605F-A18WB32WH R7-7700 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer MAD DOG DIAXID605F-A18WB32WH R7-7700 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
6999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999.99 zł
Advertisement

Niżej w tej kosmicznej układance pozycjonowany jest NVIDIA IGX Thor. Ten system ma trafić do środowisk edge o krytycznym znaczeniu, gdzie liczy się przetwarzanie w czasie rzeczywistym, bezpieczeństwo funkcjonalne, bezpieczny rozruch i możliwość autonomicznego działania.

Z kolei Jetson Orin celuje w najmniejsze konstrukcje, a więc satelity mocno ograniczone pod względem rozmiaru, poboru mocy i chłodzenia. To właśnie tam układ ma odpowiadać za widzenie komputerowe, nawigację i analizę danych z czujników bez konieczności ciągłego odsyłania wszystkiego na Ziemię.

Niestety, NVIDIA nie podała konkretnej daty premiery Vera Rubin Space Module i ograniczyła się do zapowiedzi, że "platforma trafi na rynek w późniejszym terminie". Reszta omawianych rozwiązań jest już dostępna. Korzystają z nich takie firmy jak Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet Labs PBC, Sophia Space oraz Starcloud.

Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB
Image
telepolis
AI Nvidia sztuczna inteligencja Kosmos NVIDIA Vera Rubin GTC 2026 NVIDIA IGX Thor Jetson Orin
Źródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: NVIDIA, oprac własne