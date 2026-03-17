Pekao z promocją. Można zgarnąć 450 zł, ale lepiej się pospieszyć

Pekao z promocją zaadresowaną dla 18 i 26-latków

Bank Pekao zachęca do założenia Konta Przekorzystnego z apką PeoPay oraz kartą. Aby mocniej zachęcić obiecuje oczywiście bonusy. Konto można założyć bez wychodzenia z domu, przez internet. To już druga edycja promocji "Otwórz Konto Przekorzystne online i odbierz nagrodę". Z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy wiedzieć to fakt, że z promocji można skorzystać jedynie do końca marca, a konkretnie do 31.03.2026.

Pekao promocja - 100 zł + 300 zł + 50 zł

Bank obiecuje aż 450 złotych do zgarnięcia. Ale w jaki sposób można zgarnąć taką sumę? Okazuje się, że warunki nie są jakieś skomplikowane. Już za samo otworzenie konta z kartą, bankowością internetową Pekao24 i apką PeoPay klient dostanie 100 zł. Oczywiście należy pamiętać, że promocja dotyczy Konta Przekorzystnego i aby zgarnąć pierwszy bonus, należy wyrazić zgody marketingowe.

Aby otrzymać 300 złotych, należy zapewnić wpływ na konto (minimum 500 zł) oraz wykonać przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych. Trzeba przyznać, że nie są to jakieś wygórowane warunki.

Ostatni bonus, w wysokości 50 złotych otrzymujemy za dodanie karty do portfela cyfrowego. Klient jest zobowiązany także do wykonania minimum jednej transakcji w ciągu 7 dni od podpisania umowy o konto.