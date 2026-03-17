Apple dało ciała. Nowy MacBook z M5 Pro się przegrzewa

Niedawno Apple zaprezentowało nowe układy - M5 Pro oraz M5 Max. Trafiły one do najnowszych MacBooków Pro, a te od jakiegoś czasu są już w rękach recenzentów. Tym samym w sieci przybywa coraz bardziej obszernych i szczegółowych testów. Jeden z nich skupił się na różnicach między wersją 14", a 16" nowego laptopa. I wnioski nie nastrajają optymistycznie.

Oba CPU dobiły do prawie 100°C. Doszło do dławienia termicznego

Specyfikacja to jedno, ale coraz więcej wskazuje na to, że 14-calowy model z M5 Pro nie jest w stanie utrzymać pełni swoich możliwości przy dłuższym obciążeniu. Problemem ma być niewystarczający układ chłodzenia. Apple nadal stawia tu na pojedynczy heatpipe i dwa niskoprofilowe wentylatory. Pozwala to zachować smukłą obudowę, ale nie niskie temperatury.

Podczas testów renderingu w programie Cinebench 2026 MacBook Pro 14" (2026) uzyskał 7105, a MacBook Pro 16" (2026) aż 9262 punktów. Mówimy więc o 30% gorszej wydajności mimo zaledwie trzech rdzeni mniej (15 vs 18). Problemem okazało się utrzymanie taktowań - o ile większy laptop utrzymywał 3,65 GHz, tak mniejszy obniżał zegary do 2,88 GHz.

Warto podkreślić, że oba układy dobiły do 100°C - i to mimo maksymalnej pracy wentylatorów (kolejno 7200 i 5350 RPM). Tylko, że M5 Pro osiągnął to przy TDP ledwie 45 W, podczas gdy M5 Max oferował aż 65 W. Dodatkowo średnia temperatura drugiego z wymienionych była niższa. Oczywiście nie dotyczy to lżejszych obciążeń, ale nie do nich stworzono ten sprzęt.