Sprzęt

Zupełnie nowe projekty smartfonów. Apple i Samsung zmieniają rynek

Rynek smartfonów przejdzie niebawem duże przeobrażenia. Czołowi producenci testują nieznane dotąd rozwiązania technologiczne. Zmiany obejmą kształty obudów oraz formaty ekranów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:53
Szerokie ekrany w składanych telefonach

Składane smartfony zyskują nowe proporcje. Do tej pory przypominały one standardowe urządzenia, które otwierały się do kwadratowego ekranu. W kwietniu na rynek trafił model Huawei Pura X Max, który wyróżnia się szeroką konstrukcją po złożeniu. Ułatwia to obsługę jedną ręką i oglądanie filmów.

Samsung planuje odpowiedzieć na ten ruch w lipcu. Producent zaprezentuje modele Galaxy Z Fold8 oraz Galaxy Z Fold8 Wide. Ten drugi otrzyma poziomy system składania. Podobne urządzenie przygotowuje także Apple. Składany iPhone Ultra ma zadebiutować pod koniec bieżącego roku. Obie firmy liczą na dużą popularność tego formatu.

Ekrany całkowicie pozbawione ramek

Duże zmiany czekają tradycyjne smartfony. Apple powoli planuje premierę modelu iPhone 20 Pro, który ma być urządzeniem z ekranem bez żadnych ramek. Producent usunie też wszelkie wycięcia w wyświetlaczu. Zniknie system Dynamic Island oraz otwory na aparaty. Zastąpi je nowa technologia ukryta pod panelem, a obraz ma być pozbawiony zniekształceń.

Inni producenci również pracują nad podobnymi wyświetlaczami. Brak ramek i wycięć może stać się wkrótce standardem w całej branży. Firmy szukają optymalnego wyglądu urządzeń. W laboratoriach badawczych powstają prototypy telefonów o krótszych i szerszych proporcjach.

Wyświetlacze o przekątnej ponad siedmiu cali

Rozmiary smartfonów będą się zmieniać w różnych kierunkach. Z jednej strony testowane są wspomniane krótsze modele, z drugiej - standardowa wielkość wyświetlaczy stale rośnie. Przewiduje się, że ekrany w klasycznych telefonach niedługo przekroczą barierę siedmiu cali.

Klienci otrzymają niebawem znacznie większy wybór. Producenci szukają rozwiązań, które będą bardziej intuicyjne w obsłudze. Nowe formaty sprzętu powinny się pojawić w sklepach na przestrzeni najbliższych dwóch lat.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena