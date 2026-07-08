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Apple stawia na Made in USA. Pomoże w tym inna znana firma

Czyżby groźby administracji Donalda Trumpa zaczynały działać? Tak, ale tylko częściowo. Mimo wszystko Stany Zjednoczone na tym skorzystają.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:50
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Apple stawia na Made in USA. Pomoże w tym inna znana firma
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Apple podpisało z Broadcomem wieloletnią umowę, której wartość ma przekroczyć 30 miliardów dolarów. W jej ramach powstanie ponad 15 miliardów specjalistycznych układów produkowanych w Stanach Zjednoczonych. Nie chodzi jednak o SoC czy procesory, a o chipy odpowiedzialne za łączność bezprzewodową.

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Główna produkcja nadal będzie odbywać się w Chinach i Indiach

Nowe porozumienie dotyczy niestandardowych komponentów krzemowych oraz zaawansowanych technologii łączności, które trafią do różnych urządzeń Giganta z Cupertino. Jednym z kluczowych elementów umowy są filtry FBAR, czyli układy radiowe pomagające urządzeniom w komunikacji bezprzewodowej. Apple i Broadcom pracują nad nimi od 2023 roku.

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Częścią porozumienia jest inwestycja Broadcoma o wartości 1,5 miliarda dolarów w rozbudowę i modernizację zakładu w Fort Collins (Kolorado). To właśnie tam mają powstawać nowe komponenty dla Apple. Firma chwali się, że umowa wesprze setki miejsc pracy, choć przy omawianych kwotach nie brzmi to jak liczba, która szczególnie rzuca na kolana.

Całość wpisuje się w szerszy plan Apple, które jakiś czas temu zadeklarowało wydanie 600 miliardów dolarów w amerykańskiej gospodarce w ciągu 4 lat. Trudno nie zauważyć politycznego tła tej decyzji. Administracja Donalda Trumpa od dłuższego czasu naciska na przenoszenie produkcji do USA, a wcześniej pojawiały się nawet groźby nowych ceł.

Na razie nie ma jednak mowy o wielkiej przeprowadzce montażu iPhone'ów z Azji. Tim Cook po prostu wzmacnia amerykański łańcuch dostaw tam, gdzie jest to realne, opłacalne i politycznie mile widziane. Dla Broadcoma to z kolei bardzo mocne zabezpieczenie biznesu na kolejne lata, bo współpraca z Apple została rozszerzona aż do 2031 roku.

Słuchawki Apple AirPods Pro 3
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telepolis
#Apple Broadcom usa Stany Zjednoczone
Źródła zdjęć: iMore
Źródła tekstu: Reuters, oprac. własne