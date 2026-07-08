Gothic Remake na integrze i nawet na Macu? Ten mały plik rozwiązuje problem

Jestem nie tyle fanem serii, ile fanem drewna gothicopodobnebgo. Nawet Elex 2 uważam za świetną i godną uwagi grę. Nie mogłem więc przejść koło Gothic Remake obojętnie. Pojawił się jednak problem: Lenovo Legion Go S w wersji ze SteamOS okazał się zbyt słabym urządzeniem. I to nawet jeśli wszystkie suwaki przesunąłem w lewo, zmniejszyłem rozdzielczość do 540p i włączyłem skalowanie tak agresywne, że obraz był praktycznie nieczytelny. Nawet wtedy widziałem około 18 klatek, kiedy cokolwiek działo się na ekranie. A mimo to teraz gram na średnio-wysokich w 800p ze stabilnym klatkarzem 30 FPS. Gra działa dobrze nawet na moim MacBooku Air z układem M4 uruchomiona przez CrossOver, chociaż bez tego pliku samo intro się przycinało.

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Gothic Remake na słabym sprzęcie

Owszem, Lenovo Legion Go S ma dość mocny układ zintegrowany, nieco mocniejszy od Radeona 780M. Jednak sposób ten działa też na Steam Decku, którego GPU jest na poziomie podobnym do układów Intel Arc spotykanych we współczesnych laptopach, chociaż tu mówimy już o ustawieniach średnio-niskich, albo niskich i oczywiście najlepiej w 720p. Tak się jednak da grać i czerpać z tej gry przyjemność. A wszystko to dzięki plikowi o nazwie Eclipse Mod.

Tu jednak trzeba być ostrożnym: nie wiem, czy w plikach nie zaszyto jakiegoś złośliwego kodu. Dlatego też nie podzielę się bezpośrednio linkiem do niego. Ja zaryzykowałem tylko dlatego, że Legion Go S służy mi tylko do gier i nie jestem na nim zalogowany do innych kont, niż to Steam. Jeśli wciąż jesteście zainteresowani, to odpowiedni plik znajdziecie pod tym filmem:

Jak go zainstalować? To proste: po pobraniu i rozpakowaniu paczki w folderach GOTHIC 1 REMAKE ECLIPSE MOD / Gothic 1 Remake / G1R / Content / Paks znajdziecie plik G1R-Windows_0_p. Następnie skopiujcie ten plik i umieśćcie w folderze gry w ścieżce Gothic 1 Remake / G1R / Content / Paks. Ważne, żeby umieścić sam plik, a nie folder.

Pod żadnym pozorem nie wrzucajcie wszystkich folderów, do głównego folderu z grą nadpisując je. W ten sposób możecie co najwyżej sprawić, że gra się już nie uruchomi i konieczna będzie jej reinstalacja. Dokładny sposób kopiowania możecie zobaczyć w tym fragmencie:

Jak to działa? Otóż tekstury doczytują się znacznie wolnej. Odlegli NPC natomiast poruszają się jak w filmach poklatkowych, chociaż trzeba się temu szczególnie przyglądać. Do tego spadła jakość cieni. Wprawne oko na pewno zauważy te niedociągnięcia. Jednak to mniej wprawne, przyzwyczajone do grania na słabym sprzęcie będzie mogło się cieszyć rozgrywką z sensowną grafiką w tytule, który normalnie nawet by nie ruszył.