Viper Steel 5 Infinite to wydajność i wygląd, ale nie pytajcie o ceny

Patriot szykuje się do rozszerzenia swojej oferty modułów RAM. Firma zapowiedziała oficjalnie prezentowaną podczas targów Computex 2026 na Tajwanie w czerwcu serię Viper Steel 5 Infinite DDR5. Ma być to połączenie wysokiej wydajności, kompatybilności oraz atrakcyjnego designu.

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Wspierane są zarówno platformy Intela, jak i AMD

Mówimy o modułach dla komputerów stacjonarnych, które zaoferują 6000-8000 MT/s przy opóźnieniach od 30 do 38 CL i napięciu do 1,45 V. Całość chłodzi metalowy radiator z futurystycznymi zdobieniami, wzbogacony na górze przez RGB LED z efektem nieskończoności.

Dopełniają to zoptymalizowane profile Intel XMP 3.0 oraz AMD EXPO, a także współpraca z popularnymi systemami zarządzania podświetleniem od producentów płyt głównych takich jak ASUS, ASRock, GIGABYTE i MSI.