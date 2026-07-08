Viper Steel 5 Infinite to wydajność i wygląd, ale nie pytajcie o ceny
Mimo kryzysu na rynku spowodowanego przez sztuczną inteligencję, producenci nie przestają wydawać nowych produktów. Tym razem padło na Amerykanów.
Patriot szykuje się do rozszerzenia swojej oferty modułów RAM. Firma zapowiedziała oficjalnie prezentowaną podczas targów Computex 2026 na Tajwanie w czerwcu serię Viper Steel 5 Infinite DDR5. Ma być to połączenie wysokiej wydajności, kompatybilności oraz atrakcyjnego designu.
Wspierane są zarówno platformy Intela, jak i AMD
Mówimy o modułach dla komputerów stacjonarnych, które zaoferują 6000-8000 MT/s przy opóźnieniach od 30 do 38 CL i napięciu do 1,45 V. Całość chłodzi metalowy radiator z futurystycznymi zdobieniami, wzbogacony na górze przez RGB LED z efektem nieskończoności.
Dopełniają to zoptymalizowane profile Intel XMP 3.0 oraz AMD EXPO, a także współpraca z popularnymi systemami zarządzania podświetleniem od producentów płyt głównych takich jak ASUS, ASRock, GIGABYTE i MSI.
Do sklepów trafią warianty o pojemności 32, 48 i 64 GB, każdy składający się z dwóch modułów. Producent udziela dożywotniej gwarancji. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały podane, ale wszyscy wiemy, że ze względu na szaleństwo na sztuczną inteligencję będzie drogo.