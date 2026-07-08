Sprzęt

Viper Steel 5 Infinite to wydajność i wygląd, ale nie pytajcie o ceny

Mimo kryzysu na rynku spowodowanego przez sztuczną inteligencję, producenci nie przestają wydawać nowych produktów. Tym razem padło na Amerykanów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:00
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Viper Steel 5 Infinite to wydajność i wygląd, ale nie pytajcie o ceny
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Patriot szykuje się do rozszerzenia swojej oferty modułów RAM. Firma zapowiedziała oficjalnie prezentowaną podczas targów Computex 2026 na Tajwanie w czerwcu serię Viper Steel 5 Infinite DDR5. Ma być to połączenie wysokiej wydajności, kompatybilności oraz atrakcyjnego designu.

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Wspierane są zarówno platformy Intela, jak i AMD

Mówimy o modułach dla komputerów stacjonarnych, które zaoferują 6000-8000 MT/s przy opóźnieniach od 30 do 38 CL i napięciu do 1,45 V. Całość chłodzi metalowy radiator z futurystycznymi zdobieniami, wzbogacony na górze przez RGB LED z efektem nieskończoności.

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Dopełniają to zoptymalizowane profile Intel XMP 3.0 oraz AMD EXPO, a także współpraca z popularnymi systemami zarządzania podświetleniem od producentów płyt głównych takich jak ASUS, ASRock, GIGABYTE i MSI.

Viper Steel 5 Infinite to wydajność i wygląd, ale nie pytajcie o ceny

Do sklepów trafią warianty o pojemności 32, 48 i 64 GB, każdy składający się z dwóch modułów. Producent udziela dożywotniej gwarancji. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały podane, ale wszyscy wiemy, że ze względu na szaleństwo na sztuczną inteligencję będzie drogo.

Patriot Viper Steel DDR4 16 GB 3200 MHz CL 16
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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Patriot
Źródła tekstu: Patriot, Oprac. własne