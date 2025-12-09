Odkąd mam tego Air Fryera, to nie dotknąłem patelni, a dziś jest za 249 zł

Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają zbyt mało czasu na spędzenie go w kuchni, ale jednocześnie nie chcą żywić się kateringiem. Ot, wystarczy posmarować marynatą z oleju i ziół kilka udek kurczaka, a następnie wsadzić go na 40 minut do urządzenia na 180 stopni i dostajemy smaczny obiad dla rodziny. Bez nagrzewania, bez długich przygotowań, z zaangażowaniem na poziomie dosłownie kilku minut, przy niewielkim zużyciu tłuszczu, z chrupiącą skórką i soczystym środkiem.

PHILIPS NA229/00

No dobrze, ale to daje przecież każdy Air Fryer. Czemu więc tak zachwycam się tym Philipsem? Otóż dzięki wyprofilowanej misie i koszykowi do odprowadzania tłuszczu potrafi zrobić coś, z czym inne marki sobie średnio radzą, albo nie radzą wcale: w miarę równomiernie opiekać całość potrawy. Nie trzeba więc w połowie obracać mięsa ani warzyw, a i tak całość będzie idealna.

Samo urządzenie oferuje 13 różnorodnych trybów z których... nie korzystam. Wystarczy mi samo ustawianie temperatury w zakresie 60-200 stopni Celsjusza i czasu, aby osiągnąć planowany efekt. Całość zmywa się bardzo wygodnie dzięki nieprzywierającej powłoce, chociaż warto tu używać tylko miękkiej strony gąbki, lub zmywarki tam, gdzie jest ona dozwolona. Sam niestety tego typu sprzętu nie posiadam. Misa to natomiast 4,1 litra, co wystarczy z nawiązką dla dwóch osób. A wszystko to za jedyne 249 zł.