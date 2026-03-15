Lidl rzucił promocję na bardzo przydatne urządzenie. Już od jutra

W ostatnich latach jednym z najszybciej rozwijających się rynków w świecie nowych technologii są odkurzacze. Dzisiaj możemy kupić roboty automatyczne, modele pionowe, w tym te z wbudowanym mopem, odkurzacze piorące czy też ręczne. Wszystkie one w jakiś sposób się uzupełniają. Teraz w Lidlu można dokupić do nich jeszcze jedno urządzenie, które idealnie sprawdzi się jako element większego zestawu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Miniodkurzacz w Lidlu za 99 zł

Od jutra (16 marca) w Lidlu rusza promocja na miniodkurzacz ręczny. Urządzenie, które będzie dostępne w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym, zostało przecenione ze 119 do 99 zł. To dobra okazja, aby uzupełnić swój zestaw urządzeń do odkurzania.

Miniodkurzacz Silvercrest, czyli marki własne Lidla, ma moc 80 W. Jest bezprzewodowy i ma funkcję nadmuchiwania. W zestawie znajdują się: przewód USB do ładowania, dysza szczelinowa z nasadką szczotkową, adapter do akcesoriów, dysza nadmuchowa, dusza odkurzacza, adapter do pompki powietrza i dysza próżniowa z adapterem. Można więc powiedzieć, że komplet jest bardzo bogaty i daje spore możliwości.