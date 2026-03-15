x-kom pozamiatał. Popularny lokalizator kupisz za pół ceny

Lokalizatory to jedne z bardziej użytecznych urządzeń na rynku. Wykorzystują one wszechobecne smartfony jako źródło wiedzy o swoim położeniu, dzięki czemu możemy je, oraz przedmioty, do których są przypięte odnaleźć w bardzo prosty sposób. Oczywiście niektóre urządzenia mają je zintegrowane jak większość akcesoriów od Apple. Do innych trzeba je przypiąć. Tak się natomiast składa, że Silver Monkey TAG dedykowany urządzeniom z systemem Android jest obecnie w promocji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Silver Monkey TAG Android kupisz dziś za pół ceny

A dokładniej za 34,99 zł. Oczywiście istnieją tu pewne ograniczenia. Pierwszym z nich jest ograniczenie ilościowe, pozwalającym na zakup 3 lokalizatorów na osobę. Drugim to, że promocją jest objętych jedynie 1000 sztuk. Wydaje się, że to dużo, jednak przy tak dobrej promocji mogą one zniknąć przed jej zakończeniem. Ta natomiast skończy się dzisiaj, czyli 15 marca, o godzinie 22:00.

Same lokalizatory są w pełni zgodne ze standardem Google Find Hub. Dodatkowo oferują funkcję alarmu, więc możemy wymusić na nich sygnał dźwiękowy, który ułatwi poszukiwania. Co więcej, uzyskały one certyfikat IP67, który oznacza, że są odporne na pył, oraz zanurzenie w wodzie do 1 metra przez 30 minut. Nie straszny jest im więc deszcz ani sporadyczne kąpiele.