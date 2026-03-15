Masz takiego laptopa? No to masz problem
Użytkownicy laptopów Samsunga mają problem. Najnowsza aktualizacja Windowsa 11 powoduje dziwną usterkę.
Nowa aktualizacja Windowsa 11 powoduje bardzo nietypową usterkę, która znacząco utrudnia korzystanie z laptopów. Problemem dotknięte są przede wszystkim urządzenia Samsunga.
Problem z Windowsem 11
Problem spowodowany jest przez lutową aktualizację bezpieczeństwa Windowsa 11 (KB5077181). Użytkownicy przede wszystkim laptopów Samsunga mogą stracić dostęp do dysku C, na którym zainstalowany jest system operacyjny i często też najważniejsze aplikacje. Chociaż sam Windows się uruchamia, to przy próbie przejścia na partycję C pojawia się komunikat, że jest ona niedostępna.
Z informacji przekazanych przez Microsoft wynika, że problemem są dotknięte przede wszystkim urządzenia Samsunga, w tym modele Galaxy Book 4, które korzystają z Windowsa 11 w wersjach 24H2 oraz 25H2. Jednocześnie firma z Redmond nie mówi, że usterka występuje tylko na komputerach koreańskiego producenta, więc w teorii może przytrafić się każdemu.
Na razie przyczyna nie jest znana, ale problem może być spowodowany przez aplikację Samsung Share. Nie występuje też w określonych sytuacjach czy scenariuszach. Problem pojawia się w losowych momentach, przez co użytkownicy tracą dostęp do partycji C, w tym przechowywanych tam plików i zainstalowanych programów.