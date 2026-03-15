Masz takiego laptopa? No to masz problem

Użytkownicy laptopów Samsunga mają problem. Najnowsza aktualizacja Windowsa 11 powoduje dziwną usterkę.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:17
Nowa aktualizacja Windowsa 11 powoduje bardzo nietypową usterkę, która znacząco utrudnia korzystanie z laptopów. Problemem dotknięte są przede wszystkim urządzenia Samsunga.

Problem z Windowsem 11

Problem spowodowany jest przez lutową aktualizację bezpieczeństwa Windowsa 11 (KB5077181). Użytkownicy przede wszystkim laptopów Samsunga mogą stracić dostęp do dysku C, na którym zainstalowany jest system operacyjny i często też najważniejsze aplikacje. Chociaż sam Windows się uruchamia, to przy próbie przejścia na partycję C pojawia się komunikat, że jest ona niedostępna.

Z informacji przekazanych przez Microsoft wynika, że problemem są dotknięte przede wszystkim urządzenia Samsunga, w tym modele Galaxy Book 4, które korzystają z Windowsa 11 w wersjach 24H2 oraz 25H2. Jednocześnie firma z Redmond nie mówi, że usterka występuje tylko na komputerach koreańskiego producenta, więc w teorii może przytrafić się każdemu.

Na razie przyczyna nie jest znana, ale problem może być spowodowany przez aplikację Samsung Share. Nie występuje też w określonych sytuacjach czy scenariuszach. Problem pojawia się w losowych momentach, przez co użytkownicy tracą dostęp do partycji C, w tym przechowywanych tam plików i zainstalowanych programów.

Źródła zdjęć: Cineberg / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends