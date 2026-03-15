Masz takiego laptopa? No to masz problem

Nowa aktualizacja Windowsa 11 powoduje bardzo nietypową usterkę, która znacząco utrudnia korzystanie z laptopów. Problemem dotknięte są przede wszystkim urządzenia Samsunga.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem z Windowsem 11

Problem spowodowany jest przez lutową aktualizację bezpieczeństwa Windowsa 11 (KB5077181). Użytkownicy przede wszystkim laptopów Samsunga mogą stracić dostęp do dysku C, na którym zainstalowany jest system operacyjny i często też najważniejsze aplikacje. Chociaż sam Windows się uruchamia, to przy próbie przejścia na partycję C pojawia się komunikat, że jest ona niedostępna.

Z informacji przekazanych przez Microsoft wynika, że problemem są dotknięte przede wszystkim urządzenia Samsunga, w tym modele Galaxy Book 4, które korzystają z Windowsa 11 w wersjach 24H2 oraz 25H2. Jednocześnie firma z Redmond nie mówi, że usterka występuje tylko na komputerach koreańskiego producenta, więc w teorii może przytrafić się każdemu.