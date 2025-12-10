Apple może i spóźniony o kilka lat, ale i tak napędzi rynek

Od kilku lat na rynku dostępne są składane smartfony z Androidem. Na tym polu króluje przede wszystkim Samsung ze swoimi modelami Fold oraz Flip. Jednak konkurencyjne urządzenia mają już Xiaomi, Huawei, Honor czy też Motorola. Wkrótce do tego wyścigu ma dołączyć też Apple. Pomimo kilkuletnego opóźnienia to właśnie nadgryzione jabłko nada rozpędu składanym telefonom.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple rozpędzi rynek składanych smartfonów

Tak przewidują analitycy rynkowi z firmy IDC. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe plotki i Apple już w przyszłym roku pokaże iPhone'a Fold, to jest spora szansa, że firma z Cupertino momentalnie zyska ogromną popularność.

Tylko w pierwszym roku swojej obecność w tym segmencie ogryzek ma zdobyć 22 proc. udziałów w całym rynku składanych smartfonów. Z kolei do 2029 roku ma osiągnąć już 34 proc.