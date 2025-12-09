Dobra wiadomość dla użytkowników Windows 7: nieoficjalny klient Steam jest już dostępny

Otóż nie mówimy tu o oficjalnym kliencie. Dokładniej rzecz biorąc jest to klient Steam Beta w wersji z 4 grudnia 2025 roku, który nieoficjalnie został przeniesiony na Windows 7 SP1 w wersji x64, oraz Windows 8.x x64. Za port odpowiada natomiast EAZY BLACK.

Steam na Windows 7

Zanim sięgniecie po któryś z powyższych linków, to pamiętajcie, że to nieoficjalna wersja. I chociaż nie twierdzę, że jej twórcy mają złe intencje, tak nie można być pewnym, że ich nie mają. Podawanie danych swojego konta, w tym loginów i hasła może więc nie być do końca dobrym pomysłem. Warto też nie mieć takich samych danych logowania jak przy innych usługach. Oczywiście różnorodne hasła to podstawa bezpieczeństwa, jednak w tym wypadku jest to szczególnie ważne.