Aplikacje

Dobra wiadomość dla użytkowników Windows 7: nieoficjalny klient Steam jest już dostępny

Użytkownicy Windows 7 i Windows 8 znów mogą cieszyć się ze Steam. Chociaż sprawa jest nieco... śliska.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20:22
0
Otóż nie mówimy tu o oficjalnym kliencie. Dokładniej rzecz biorąc jest to klient Steam Beta w wersji z 4 grudnia 2025 roku, który nieoficjalnie został przeniesiony na Windows 7 SP1 w wersji x64, oraz Windows 8.x x64. Za port odpowiada natomiast EAZY BLACK. 

Steam na Windows 7

Zanim sięgniecie po któryś z powyższych linków, to pamiętajcie, że to nieoficjalna wersja. I chociaż nie twierdzę, że jej twórcy mają złe intencje, tak nie można być pewnym, że ich nie mają. Podawanie danych swojego konta, w tym loginów i hasła może więc nie być do końca dobrym pomysłem. Warto też nie mieć takich samych danych logowania jak przy innych usługach. Oczywiście różnorodne hasła to podstawa bezpieczeństwa, jednak w tym wypadku jest to szczególnie ważne. 

Oczywiście ktoś, kto siedzi na Windows 7 i chce korzystać ze Steam, może być na tyle zdesperowany, że sięgnie nawet po rozwiązania z różnych dziwnych miejsc w internecie, a to wydaje się być w miarę pewne. Warto jednak wykazać się odrobiną sceptycyzmu, albo zastanowić, czy to już nie ten czas, aby porzucić Windowsa 7?

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: TheBobPony / X