Disney zabrał, a teraz oddaje. Wraca ważna funkcja

Dolby Vision wraca w Disney+

W lutym 2026 r. Disney+ usunął funkcję Dolby Vision ze swojej aplikacji w Europie. Konsumenci, w tym Polacy, płacili tyle samo za abonament, ale dostawali gorszą jakość obrazu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dolby Vision to zaawansowana wersja HDR, która zamiast ogólnej optymalizacji obrazu zapewnia ulepszenia dla każdej indywidualnej sceny. Dzięki temu różnica między czernią a jasnymi partiami jest znacznie większa.

Przez jakiś czas musieliśmy się bez tego obejść, a Disney+ zamiast Dolby Vision oferował zwykłe HDR10 — z obniżoną jasnością i bez optymalizacji scen. Niestety, pojawiły się też głosy, że spadła ogólna jakość obrazu. Dodatkowo — na platformie Apple Vision Pro usunięto filmy 3D.

Wszystkie te problemy wynikały ze sporu patentowego w Niemczech. Całe szczęście — są dobre wieści, bo Disney przywrócił pełną funkcjonalność. Wystarczy zaktualizować aplikację na Smart TV, aby odzyskać Dolby Vision i lepszą jakość obrazu.

Takiego szczęścia nie mają Niemcy, bo to jedyny kraj w Europie, który na razie nie otrzyma Dolby Vision z powrotem (sprawa nadal toczy się w sądzie patentowym).