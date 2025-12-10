Tech

McDonald wycofał świąteczną reklamę. Z generowaniem przez AI trzeba uważać

Można śmiało stwierdzić, że reklamy generowane przez sztuczną inteligencję nie mają coś ostatnio szczęścia. McDonald wycofuje swoją świąteczną reklamę po fali krytyki ze strony internautów. 

"Boże Narodzenie - najstraszniejszy okres w roku"

Pamiętamy falę krytyki, jaka spadła na świąteczną reklamę Coca-Coli. Można by się zatem spodziewać, że inni korporacyjni giganci będą nieco ostrożniejsi w tej kwestii. Jednak nie.

Holenderski McDonald's uznał, że wykorzystanie generatywnych narzędzi sztucznej inteligencji będzie świetnym pomysłem, aby stworzyć nową świąteczną reklamę restauracji. Jednak reakcja internautów po premierze reklamy nie była ani trochę pozytywna. Co więcej, krytyka była tak silna, że firma postanowiła najpierw zablokować jej komentowanie, a następnie wycofać reklamę. 

O co tyle hałasu? Reklama McDonald's wycofana

Chodzi o 45-sekundowy film, którego przesłaniem jest to, że "Boże Narodzenie to najstraszniejszy okres w roku". Spot przedstawia zatem natłok różnych nieszczęść, do których dochodzi w okresie przedświątecznym. Mamy tu zatem utknięcie św. Mikołaja w korku, zaplątanie się w lampki choinkowe, wybuch miksera, czy runięcie zaspy na głowę przechodnia. Jednak reklama ta to nie tylko stek nieszczęść, ma konkretne przesłanie — rozwiązaniem jest szukanie schronienia w McDonaldzie.

Można sobie jednak wyobrazić, że tego typu reklama, mogła sprawić, że część osób poczuła się niekomfortowo, oglądając ją. A nie o to przecież chodzi. Internauci dodali do tego jeszcze zarzuty, że tego typu produkcje, mające na celu oszczędzanie kosztów, zabierają pracę wykwalifikowanym twórcom. 

