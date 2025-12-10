Konta

Nowość w aplikacji mBanku. Włącz blokadę transakcji jednym przyciskiem

mBank ogłosił, że ich mobilna aplikacja dostanie funkcję, której nie znajdziemy u konkurencji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:41
Możliwość zablokowania kart lub konta bankowego w razie kradzieży danych czasami jest po prostu zbyt radykalnym i powolnym rozwiązaniem. mBank postanowił postawić na coś znacznie sprawniejszego i szybszego. W aplikacji mobilnej banku ma pojawić się zupełnie nowa opcja: Włącz blokadę transakcji.

mBank Włącz blokadę transakcji w aplikacji

Wybranie tej opcji spowoduje włączenie blokady transakcji. Ta obejmie wszystkie nowe przelewy, płatności BLIK, czy płatności kartą. Jednak jednocześnie konto bankowe ani aplikacja nie zostaną zablokowane. Realizowane będą także wcześniejsze, zaplanowane przelewy.

Opcja ta ma być swoistym przyciskiem bezpieczeństwa w przypadku, gdybyśmy padli ofiarami oszustów i w ostatniej chwili zorientowali się, że coś jest nie tak. Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce inne banki pójdą śladem mBanku i opcja ta stanie się standardem w bankowości mobilnej. 

Zródła zdjęć: Telepolis
Źródła tekstu: bankier.pl