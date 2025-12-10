Nowość w aplikacji mBanku. Włącz blokadę transakcji jednym przyciskiem
mBank ogłosił, że ich mobilna aplikacja dostanie funkcję, której nie znajdziemy u konkurencji.
Możliwość zablokowania kart lub konta bankowego w razie kradzieży danych czasami jest po prostu zbyt radykalnym i powolnym rozwiązaniem. mBank postanowił postawić na coś znacznie sprawniejszego i szybszego. W aplikacji mobilnej banku ma pojawić się zupełnie nowa opcja: Włącz blokadę transakcji.
mBank Włącz blokadę transakcji w aplikacji
Wybranie tej opcji spowoduje włączenie blokady transakcji. Ta obejmie wszystkie nowe przelewy, płatności BLIK, czy płatności kartą. Jednak jednocześnie konto bankowe ani aplikacja nie zostaną zablokowane. Realizowane będą także wcześniejsze, zaplanowane przelewy.
Opcja ta ma być swoistym przyciskiem bezpieczeństwa w przypadku, gdybyśmy padli ofiarami oszustów i w ostatniej chwili zorientowali się, że coś jest nie tak. Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce inne banki pójdą śladem mBanku i opcja ta stanie się standardem w bankowości mobilnej.