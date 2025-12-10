Nowość w aplikacji mBanku. Włącz blokadę transakcji jednym przyciskiem

Możliwość zablokowania kart lub konta bankowego w razie kradzieży danych czasami jest po prostu zbyt radykalnym i powolnym rozwiązaniem. mBank postanowił postawić na coś znacznie sprawniejszego i szybszego. W aplikacji mobilnej banku ma pojawić się zupełnie nowa opcja: Włącz blokadę transakcji.

mBank Włącz blokadę transakcji w aplikacji

Wybranie tej opcji spowoduje włączenie blokady transakcji. Ta obejmie wszystkie nowe przelewy, płatności BLIK, czy płatności kartą. Jednak jednocześnie konto bankowe ani aplikacja nie zostaną zablokowane. Realizowane będą także wcześniejsze, zaplanowane przelewy.