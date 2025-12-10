Honor sypnął okazjami na święta. Tablet dają za darmo

Grudzień to dobry czas na nowy telefon

Jeśli planowaliście wymianę telefonu na nowszy model, warto zerknąć na ofertę sklepu honorstore.pl. Chiński producent przygotował zestaw promocji obejmujący zarówno topowe flagowce, jak i urządzenia ze średniej półki cenowej. Najciekawiej wygląda jednak kwestia gratisów. Do wybranych smartfonów Honor dorzuca tablet lub słuchawki. To wyraźnie uatrakcyjnia świąteczną ofertę.

Składany flagowiec z mocnym prezentem

Największą gwiazdą promocji jest bez wątpienia Honor Magic V5. To obecnie najsmuklejszy składany smartfon na rynku, przynajmniej według producenta. Chińczykom udało się w nim zmieścić ogromną baterię 5820 mAh, mimo że obudowa jest bardzo cienka. Telefon ma też świetne ekrany OLED i wysokie normy odporności IP58 oraz IP59.

W ramach świątecznej akcji ten model wyceniono na 7999 zł. To spora kwota, ale producent osładza wydatek dodatkowym gratisem. Kupując ten smartfon, otrzymamy w prezencie tablet Honor Pad X8a o wartości 529 zł. Taki zestaw powinien się idealnie sprawdzić zarówno do pracy, jak i kanapowej rozrywki.

Honor Magic V5 0 opinii Honor Magic V5 0 opinii Ekran 7.95" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5820mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Tańsze flagowce i solidne średniaki

Ciekawie wygląda też oferta na serię "numeryczną". Honor 400 Pro to propozycja dla fanów fotografii mobilnej. Smartfon oferuje aparat 200 Mpix i bardzo jasny ekran, który jest czytelny w każdych warunkach. Jego promocyjna cena to teraz 2699 zł. Tutaj w zestawie zamiast tabletu znajdziemy słuchawki Honor CHOICE Headphones Pro (o wartości 349 zł).

Honor 400 Pro 6 opinii Honor 400 Pro 6 opinii Ekran 6.70" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Jeśli nie chcecie wydawać ponad dwóch tysięcy, warto spojrzeć na podstawowy model Honor 400. Kosztuje on teraz 1849 zł. Co ciekawe, mimo niższej ceny, do tego modelu producent również dorzuca tablet Honor Pad X8a. To chyba najbardziej opłacalna opcja w całym zestawieniu, jeśli zależy wam na dwóch urządzeniach w cenie jednego.

Honor 400 0 opinii Honor 400 0 opinii Ekran 6.55" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.63 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Dla osób szukających czegoś pancernego i taniego przygotowano model Honor Magic7 Lite. Telefon wyróżnia się potrójnie uszczelnioną konstrukcją i gigantyczną baterią 6600 mAh. W promocji zapłacimy za niego 999 zł.

Honor Magic7 Lite 6 opinii Honor Magic7 Lite 6 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.2 GHz Aparat 108 Mpix Bateria 6600mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

W ofercie nie zabrakło też przecen na same tablety i akcesoria:

Honor Pad V9 (ekran 11,5 cala, duża bateria) kosztuje 1799 zł ,

, Honor Pad 9 (ekran 12,1 cala, 8 głośników) kupimy za 899 zł ,

, słuchawki Honor Earbuds Open przeceniono na 399 zł.