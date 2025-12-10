Sprzęt

Honor sypnął okazjami na święta. Tablet dają za darmo

Zbliża się końcówka roku, a to oznacza start sezonu na zakupowe okazje. Honor wystartował ze świąteczną wyprzedażą swoich urządzeń w oficjalnym sklepie. W niższych cenach kupimy nie tylko smartfony, zgarniemy też atrakcyjne prezenty.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Honor sypnął okazjami na święta. Tablet dają za darmo

Grudzień to dobry czas na nowy telefon

Jeśli planowaliście wymianę telefonu na nowszy model, warto zerknąć na ofertę sklepu honorstore.pl. Chiński producent przygotował zestaw promocji obejmujący zarówno topowe flagowce, jak i urządzenia ze średniej półki cenowej. Najciekawiej wygląda jednak kwestia gratisów. Do wybranych smartfonów Honor dorzuca tablet lub słuchawki. To wyraźnie uatrakcyjnia świąteczną ofertę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Składany flagowiec z mocnym prezentem

Największą gwiazdą promocji jest bez wątpienia Honor Magic V5. To obecnie najsmuklejszy składany smartfon na rynku, przynajmniej według producenta. Chińczykom udało się w nim zmieścić ogromną baterię 5820 mAh, mimo że obudowa jest bardzo cienka. Telefon ma też świetne ekrany OLED i wysokie normy odporności IP58 oraz IP59.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Złoty
Smartfon HONOR 400 5G 8/256GB 6.55" 120Hz Złoty
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 Pro 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Smartfon HONOR Magic V5 5G 16/512GB 7.95" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR Magic V5 5G 16/512GB 7.95" 120Hz Czarny
0 zł
7799 zł - najniższa cena
Kup teraz 7799 zł
Advertisement

W ramach świątecznej akcji ten model wyceniono na 7999 zł. To spora kwota, ale producent osładza wydatek dodatkowym gratisem. Kupując ten smartfon, otrzymamy w prezencie tablet Honor Pad X8a o wartości 529 zł. Taki zestaw powinien się idealnie sprawdzić zarówno do pracy, jak i kanapowej rozrywki.

Honor Magic V5
0 opinii
Honor Magic V5

Honor Magic V5
0 opinii
Ekran 7.95" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.32 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5820mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Ten smartfon jest tak cienki, że... aż nie ma sensu? Test Honor Magic V5

Tańsze flagowce i solidne średniaki

Ciekawie wygląda też oferta na serię "numeryczną". Honor 400 Pro to propozycja dla fanów fotografii mobilnej. Smartfon oferuje aparat 200 Mpix i bardzo jasny ekran, który jest czytelny w każdych warunkach. Jego promocyjna cena to teraz 2699 zł. Tutaj w zestawie zamiast tabletu znajdziemy słuchawki Honor CHOICE Headphones Pro (o wartości 349 zł).

Honor 400 Pro
6 opinii
Honor 400 Pro

Honor 400 Pro
6 opinii
Ekran 6.70" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Jeśli nie chcecie wydawać ponad dwóch tysięcy, warto spojrzeć na podstawowy model Honor 400. Kosztuje on teraz 1849 zł. Co ciekawe, mimo niższej ceny, do tego modelu producent również dorzuca tablet Honor Pad X8a. To chyba najbardziej opłacalna opcja w całym zestawieniu, jeśli zależy wam na dwóch urządzeniach w cenie jednego.

Honor 400
0 opinii
Honor 400

Honor 400
0 opinii
Ekran 6.55" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.63 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Dla osób szukających czegoś pancernego i taniego przygotowano model Honor Magic7 Lite. Telefon wyróżnia się potrójnie uszczelnioną konstrukcją i gigantyczną baterią 6600 mAh. W promocji zapłacimy za niego 999 zł.

Honor Magic7 Lite
6 opinii
Honor Magic7 Lite

Honor Magic7 Lite
6 opinii
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.2 GHz
Aparat 108 Mpix
Bateria 6600mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Honor Magic7 Lite rzuca wyzwanie Galaxy A55 (test)

W ofercie nie zabrakło też przecen na same tablety i akcesoria:

  • Honor Pad V9 (ekran 11,5 cala, duża bateria) kosztuje 1799 zł,
  • Honor Pad 9 (ekran 12,1 cala, 8 głośników) kupimy za 899 zł,
  • słuchawki Honor Earbuds Open przeceniono na 399 zł.

Wszystkie promocje i zestawy prezentowe znajdziecie w oficjalnym sklepie internetowym marki Honor. Oferta obowiązuje do 5 stycznia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Zapisując się do newslettera, możemy zyskać dodatkową zniżkę nawet o 200 zł.

Image
telepolis
honor niższe ceny smartfonów niższe ceny urządzeń Honor w Polsce niższe ceny słuchawek niższe ceny tabletów Honor 400 Pro Honor 400 Honor Magic V5 święta 2025
Zródła zdjęć: Honor
Źródła tekstu: Honor