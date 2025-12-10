Ten samrtfon oferuje 5G, NFC, 8 GB RAM i ekran 120 Hz a kupisz go za 399 zł

Motorola Moto G35 5G to smartfon, który kosztuje mniej, niż 400 zł, a swoimi możliwościami zbliża się do urządzeń, za które trzeba zapłacić około 1000 zł. Jeśli szukacie smartfona kompletnego, któremu niczego nie brakuje, a jednocześnie nie kosztuje on fortuny, to będzie on idealnym wyborem.

Motorola Moto G35 5G

I tak znajdziemy tu 6,72-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 120 Hz. Maksymalna jasność na poziomie 1000 nitów zapewni natomiast przyzwoitą widoczność także w ostrym słońcu. Sercem urządzenia jest natomiast procesor Unisoc T760 z 8 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, to dostajemy 128 GB, które możemy rozszerzyć kartą microSD.

Smartfon ten oferuje także łączność 5G, możliwość płacenia zbliżeniowego dzięki NFC, a także podłączenia słuchawek zarówno po BT, jak i Jack 3.5 mm. Bateria to natomiast 5000 mAh ogniwo ładowane z mocą do 20 W. Nie zabrakło także odporności na pył i wodę w ramach normy IP54. Deszcz nie jest mu więc straszny. Jeśli chodzi o aparat, to dostajemy podwójne oczko z głównym obiektywem 50 Mpix. A wszystko to za jedyne 399 zł.