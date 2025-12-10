Dokanałowe słuchawki TWS odejdą do lamusa. Jest coś lepszego

Według najnowszych danych firmy Omdia za III kwartał 2025 roku globalny rynek słuchawek TWS (True Wireless Stereo) zanotował minimalny wzrost o zaledwie 0,33% r/r, osiągając poziom 92,6 mln sztuk. Choć rynek jako całość wyhamował, prawdziwą rewolucję przechodzi segment OWS (Open Wireless Stereo), który Omdia zalicza również do TWS, jako podkategorię. Dostawy słuchawek o otwartej konstrukcji przekroczyły barierę 10 milionów sztuk, co oznacza imponujący wzrost o 69% rok do roku. Ten skok pozwolił zrównoważyć 4-procentowy spadek sprzedaży tradycyjnych słuchawek dokanałowych (82 mln sztuk).

W III kwartale 2025 roku najwięcej słuchawek TWS sprzedała firma Apple (18,9 mln, spadek o -4%), znacznie wyprzedzając drugie w tabeli Xiaomi (8,6 mln, wzrost o 24%) i Samsunga (7 mln, spadek o -16%). Poza podium znaleźli się boAt (6,7 mln, spadek o -11%) i Huawei (5 mln, wzrost o +35%). Pozostali, rozproszeni producenci dostarczyli w sumie 46,4 mln (+1%) słuchawek TWS, zarówno dokanałowych, jak i OWS.

Eksperci Omdia zauważają wyraźny podział rynku na dwa bieguny, gdzie na najniższej półce trwa walka na ceny, a technologia ANC jest już dostępna nawet w modelach poniżej 25 USD (90 zł). Z drugiej strony giganci tacy jak Apple odchodzą od walki na wolumen sprzedaży na rzecz przyciągania użytkowników dodatkowymi funkcjami AI i zdrowotnymi, czego przykładem są najnowsze AirPods Pro 3 wyposażone w czujniki tętna.

Mimo 4-procentowego spadku liczby dostaw Apple wciąż kontroluje połowę wartości całego rynku TWS. Duży wzrost o 24% zanotowała za to firma Xiaomi, głównie dzięki agresywnej polityce cenowej w segmencie poniżej 50 USD (ok. 182 zł).

W świecie otwartych słuchawek OWS najciekawszą rywalizację toczą obecnie Huawei i Shokz, którzy zdominowali segment zaawansowanych urządzeń powyżej 100 USD (ok. 363 zł). Shokz niezmiennie króluje wśród sportowców stawiających na bezpieczeństwo, natomiast Huawei próbuje przyciągnąć klientów inteligentnymi funkcjami AI zintegrowanymi ze sprzętem.