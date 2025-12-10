Dokanałowe słuchawki TWS odejdą do lamusa. Jest coś lepszego

Sprzęt

Dokanałowe słuchawki TWS kiedyś były prawdziwą rewolucją, ale najwyraźniej już się wszystkim znudziły. Prawdziwy rozkwit przeżywają za to otwarte słuchawki typu OWS – wynika z najnowszego raportu firmy Omdia.

Według najnowszych danych firmy Omdia za III kwartał 2025 roku globalny rynek słuchawek TWS (True Wireless Stereo) zanotował minimalny wzrost o zaledwie 0,33% r/r, osiągając poziom 92,6 mln sztuk. Choć rynek jako całość wyhamował, prawdziwą rewolucję przechodzi segment OWS (Open Wireless Stereo), który Omdia zalicza również do TWS, jako podkategorię. Dostawy słuchawek o otwartej konstrukcji przekroczyły barierę 10 milionów sztuk, co oznacza imponujący wzrost o 69% rok do roku. Ten skok pozwolił zrównoważyć 4-procentowy spadek sprzedaży tradycyjnych słuchawek dokanałowych (82 mln sztuk).

W III kwartale 2025 roku najwięcej słuchawek TWS sprzedała firma Apple (18,9 mln, spadek o -4%), znacznie wyprzedzając drugie w tabeli Xiaomi (8,6 mln, wzrost o 24%) i Samsunga (7 mln, spadek o -16%). Poza podium znaleźli się boAt (6,7 mln, spadek o -11%) i Huawei (5 mln, wzrost o +35%). Pozostali, rozproszeni producenci dostarczyli w sumie 46,4 mln (+1%) słuchawek TWS, zarówno dokanałowych, jak i OWS.  

Eksperci Omdia zauważają wyraźny podział rynku na dwa bieguny, gdzie na najniższej półce trwa walka na ceny, a technologia ANC jest już dostępna nawet w modelach poniżej 25 USD (90 zł). Z drugiej strony giganci tacy jak Apple odchodzą od walki na wolumen sprzedaży na rzecz przyciągania użytkowników dodatkowymi funkcjami AI i zdrowotnymi, czego przykładem są najnowsze AirPods Pro 3 wyposażone w czujniki tętna. 

Mimo 4-procentowego spadku liczby dostaw Apple wciąż kontroluje połowę wartości całego rynku TWS. Duży wzrost o 24% zanotowała za to firma Xiaomi, głównie dzięki agresywnej polityce cenowej w segmencie poniżej 50 USD (ok. 182 zł).

W świecie otwartych słuchawek OWS najciekawszą rywalizację toczą obecnie Huawei i Shokz, którzy zdominowali segment zaawansowanych urządzeń powyżej 100 USD (ok. 363 zł). Shokz niezmiennie króluje wśród sportowców stawiających na bezpieczeństwo, natomiast Huawei próbuje przyciągnąć klientów inteligentnymi funkcjami AI zintegrowanymi ze sprzętem. 

Eksperci z firmy Omdia sugerują, że moda na otwarte konstrukcje OWS nie jest chwilowa. Prognozy na 2026 rok mówią o sprzedaży sięgającej 40 milionów sztuk, co oznaczałoby, że co dziesiąte (w skali rocznej) kupowane słuchawki będą należały właśnie do tej kategorii.

