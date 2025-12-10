ACER Nitro Blaze 7 za 1999 zł. Konkurent Steam Decka dla fanów Windowsa
Dlaczego ktoś miałby wybrać Windowsa, a nie SteamOS? Wbrew pozorom to nie takie bezsensowne.
Po pierwsze, gracze z abonamentem Xboxa chętniej sięgną po Windowsa, ponieważ mogą wtedy korzystać z jego dobrodziejstw. Dodatkowo osoby, które zbudowały potężną bibliotekę gier na GOG, lub Epic, a niekoniecznie grają przez Steam. Oczywiście instalacja takich tytułów jest możliwa, ale mało wygodna w przypadku SteamOS. I mówię to jako wielki fan platformy od Valve oraz ktoś, komu wielokrotnie zarzucano hejt na Windowsa. Tym samym ACER Nitro Blaze 7 z Windowsem na pokładzie za 1999 zł naprawdę ma sens i to nie tylko z powodu niskiej ceny.
ACER Nitro Blaze 7
Samo urządzenie oferuje 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i z odświeżaniem 144 Hz. Nietypowy wydaje się tu wybór procesora. Zamiast dedykowanych konsolom układów AMD z serii Z, znajdziemy tu laptopowe APU AMD Ryzen 7 8840HS z układem graficznym Radeon 780 M. Całość jest wspierana przez 16 GB RAM LPDDR5X. Całość waży 670 gramów i jest napędzana przez Windowsa 11.
Oczywiście nie jest to typowa konsola kieszonkowa, jednak obecnie żadna, poza konsolami tworzonymi z myślą o emulacji gier retro, taka nie jest. Natomiast jedyne 1999 zł za ten sprzęt sprawia, że to dobra opcja dla budżetowego grania.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.