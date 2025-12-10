ACER Nitro Blaze 7 za 1999 zł. Konkurent Steam Decka dla fanów Windowsa

Po pierwsze, gracze z abonamentem Xboxa chętniej sięgną po Windowsa, ponieważ mogą wtedy korzystać z jego dobrodziejstw. Dodatkowo osoby, które zbudowały potężną bibliotekę gier na GOG, lub Epic, a niekoniecznie grają przez Steam. Oczywiście instalacja takich tytułów jest możliwa, ale mało wygodna w przypadku SteamOS. I mówię to jako wielki fan platformy od Valve oraz ktoś, komu wielokrotnie zarzucano hejt na Windowsa. Tym samym ACER Nitro Blaze 7 z Windowsem na pokładzie za 1999 zł naprawdę ma sens i to nie tylko z powodu niskiej ceny.

ACER Nitro Blaze 7

Samo urządzenie oferuje 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i z odświeżaniem 144 Hz. Nietypowy wydaje się tu wybór procesora. Zamiast dedykowanych konsolom układów AMD z serii Z, znajdziemy tu laptopowe APU AMD Ryzen 7 8840HS z układem graficznym Radeon 780 M. Całość jest wspierana przez 16 GB RAM LPDDR5X. Całość waży 670 gramów i jest napędzana przez Windowsa 11.

Oczywiście nie jest to typowa konsola kieszonkowa, jednak obecnie żadna, poza konsolami tworzonymi z myślą o emulacji gier retro, taka nie jest. Natomiast jedyne 1999 zł za ten sprzęt sprawia, że to dobra opcja dla budżetowego grania.