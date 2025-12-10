Switch 2 ze świetną grą taniej kupisz dziś w Media Expert

A to dlatego, że daje nam ona możliwość rozgrywki zarówno stacjonarnej, jak i przenośnej, oraz dzielenia się nią z innymi. A wszystko to z dostępem zarówno do tytułów multi platformowych, jak i wyjątkowej biblioteki gier od Nintendo. Dodatkowo wraz z konsolą dostaniemy klucz do gry Pokemon Legends: Z-A, która całkowicie wywraca sposób rozgrywki znany z serii z gier turowych na tytuł w czasie rzeczywistym.

Nintendo Switch 2 z Pokemon Legends: Z-A

Sama konsola oferuje 256 GB miejsca na dane, co pozwoli na zmieszczenie na niej przyzwoitej biblioteki gier. Jeśli zaś to za mało, to konieczny będzie zakup specjalnych kart microSD Express, które są znacznie szybsze od standardowych kart pamięci. Dzięki temu nie ma mowy o opóźnieniach podczas zabawy.

Rozgrywkę możemy natomiast podziwiać albo na 7,9-calowym ekranie konsoli, lub na ekranie naszego telewizora. Cały ten zestaw kosztuje natomiast 2179 zł, co jest świetną ceną jak na konsolę z Polski z naszą gwarancją. Czy jest jakiś haczyk? A i owszem: promocja kończy się dziś, czyli 10 grudnia. Warto się więc pośpieszyć.