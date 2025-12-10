Sprzęt

Switch 2 ze świetną grą taniej kupisz dziś w Media Expert

Nintendo Switch 2 to konsola, którą warto mieć na oku, nawet jeśli jesteśmy fanami innych platform.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Switch 2 ze świetną grą taniej kupisz dziś w Media Expert

A to dlatego, że daje nam ona możliwość rozgrywki zarówno stacjonarnej, jak i przenośnej, oraz dzielenia się nią z innymi. A wszystko to z dostępem zarówno do tytułów multi platformowych, jak i wyjątkowej biblioteki gier od Nintendo. Dodatkowo wraz z konsolą dostaniemy klucz do gry Pokemon Legends: Z-A, która całkowicie wywraca sposób rozgrywki znany z serii z gier turowych na tytuł w czasie rzeczywistym. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Nitendo Switch 2 Z Pokemon Legends: Z-A

Nintendo Switch 2 z Pokemon Legends: Z-A

Sama konsola oferuje 256 GB miejsca na dane, co pozwoli na zmieszczenie na niej przyzwoitej biblioteki gier. Jeśli zaś to za mało, to konieczny będzie zakup specjalnych kart microSD Express, które są znacznie szybsze od standardowych kart pamięci. Dzięki temu nie ma mowy o opóźnieniach podczas zabawy. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola AYANEO 3 OLED Ryzen 7 16/512GB 144Hz Czarny
Konsola AYANEO 3 OLED Ryzen 7 16/512GB 144Hz Czarny
-400.99 zł
3699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Konsola przenośna VALVE Steam Deck 256 GB
Konsola przenośna VALVE Steam Deck 256 GB
-300.99 zł
2299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Konsola AYANEO Pocket Ace 12/256GB Czarny
Konsola AYANEO Pocket Ace 12/256GB Czarny
-100 zł
2249 zł - najniższa cena
Kup teraz 2149 zł
Advertisement

Rozgrywkę możemy natomiast podziwiać albo na 7,9-calowym ekranie konsoli, lub na ekranie naszego telewizora. Cały ten zestaw kosztuje natomiast 2179 zł, co jest świetną ceną jak na konsolę z Polski z naszą gwarancją. Czy jest jakiś haczyk? A i owszem: promocja kończy się dziś, czyli 10 grudnia. Warto się więc pośpieszyć.

Nitendo Switch 2 Z Pokemon Legends: Z-A

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
gaming konsole nintendo Nintendo Switch 2
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski