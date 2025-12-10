Fiskus potwierdza. Zrób taki przelew, a nie zapłacisz podatku

Nie wszyscy zdają sobie tego sprawę, bo — nie oszukujmy się — przepisy są tutaj trochę absurdalne, ale nawet przelewy między małżonkami, którzy mają wspólnotę majątkową, mogą podlegać pod opodatkowanie od darowizny. Na szczęście nie dzieje się tak zawsze. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ważną interpretację, która potwierdza, kiedy taki obowiązek nie występuje.

Ważna interpretacja fiskusa

Interpretacja została wydana 19 listopada 2025 roku w związku ze złożonym pytaniem przez wnioskodawczynię. Opisała ona sytuację, w której przelewa pieniądze ze swojego prywatnego konta na wspólne konto, które ma razem z mężem, w celu zakupu rodzinnego samochodu. Chciała się dowiedzieć, czy w związku z tym musi to zgłosić do skarbówki i zapłacić podatek od darowizny.

Na szczęście w tym przypadku fiskus wykazał się rozsądkiem. W interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w takim przypadku nie ma mowy o darowiźnie, ponieważ pieniądze zostaną przekazane do majątku wspólnego, a zakup samochodu zaspokaja potrzeby całej rodziny.

Kluczowe jest tutaj stwierdzenie o koniecznym warunku wzbogacenia. Przelew między małżonkami, w ramach wspólnego majątku, nie powoduje wzrostu majątku żadnego z nich. A to też oznacza, że nie podlega podatkowi od darowizny.