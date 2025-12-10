Berlin i Dama z gronostajem. Uniwersum „Domu z papieru” powraca

Serial „Berlin” to spin-off globalnego hitu „Dom z papieru”, skupiający się na losach Andrésa de Fonollosy, znanego szerzej pod swoim pseudonimem Berlin, na długo przed wydarzeniami w hiszpańskiej mennicy. Pierwsza odsłona produkcji pokazała nam złote lata bohatera – czas, gdy nie wiedział jeszcze o swojej chorobie, a jego życie kręciło się wokół romantycznych uniesień i spektakularnej kradzieży w Paryżu. Teraz przyszedł czas na zmianę klimatu.

W kolejnej, pełnej napięcia odsłonie twórców „Domu z papieru”, Pedro Alonso znów gromadzi swoją ekipę. Tym razem akcja przenosi się do słonecznej Sewilli, gdzie Berlin oraz Damian zamierzają przeprowadzić perfekcyjnie zaplanowany skok.

Oficjalnie celem gangu jest kradzież bezcennego dzieła sztuki – tytułowej „Damy z gronostajem”. Jak się jednak okazuje, to jedynie starannie przygotowana zasłona dymna. Prawdziwym celem Berlina są książę Malagi i jego żona – para, która próbuje go szantażować. Arystokraci nie przewidzieli jednak jednego: groźby mogą obudzić w złodzieju jego mroczną stronę i bezwzględną żądzę zemsty.

Na ekranie ponownie zobaczymy trzon ekipy z pierwszego sezonu. W rolach głównych powracają Pedro Alonso jako Berlin oraz Tristán Ulloa jako Damián, ponadto wśród aktorów znaleźli się Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) i Joel Sánchez (Bruce).

Do obsady dołączają również nowe twarze. Kluczową postacią będzie Inma Cuesta, wcielająca się w Candelę – nową członkinię grupy, która zawróci Berlinowi w głowie. W rolach księcia i księżnej Malagi, będących celem spisku, zobaczymy José Luisa Garcíę-Pérez oraz Martę Nieto.

Za sterami produkcji stoją twórcy oryginalnego uniwersum: Álex Pina i Esther Martínez Lobato. Drugi sezon będzie liczył osiem odcinków, a za ich reżyserię odpowiadają Albert Pintó, David Barrocal i José Manuel Cravioto. Zdjęcia zrealizowano m.in. w Sewilli, Madrycie oraz innych hiszpańskich miastach.