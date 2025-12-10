Sprzęt

Szukasz tabletu na długie lata? Tego iPada kupisz 400 zł taniej

Co powinien mieć tablet na długie lata? Ten iPad jest wręcz spełnieniem tej definicji.

Długie wsparcie, wydajność, dzięki której mocy nie będzie nam jeszcze długo brakowało i porządny ekran. To wszystko jest podstawą tabletu, który będzie nam służył przez wiele lat od dnia zakupu. A to akurat jest istotne, ponieważ tablety zostają z nami na dłużej, niż smartfony.

iPad Air 2025 Tablet na długie lata

iPad Air 2025

iPad Air z 2025 roku idealnie się wpasowuje w te założenia. Dostajemy świetny, 11-calowy ekran o rozdzielczości  2360 × 1640 pikseli. Nie tylko jest ostry, ale i fenomenalnie skalibrowany, dzięki czemu oglądanie na nim zdjęć i filmów jest czystą przyjemnością. Natomiast dzięki układowi Apple M3, którego wspiera 8 GB RAM, mocy nie zabraknie mu jeszcze przez wiele lat. Właściwie to przez długi czas będzie jednym z wydajniejszych tabletów na rynku.

Do tego dostajemy 128 GB miejsca na pliki i gwarancję naprawdę długiego wsparcia. W końcu to sprzęt od Apple, a firma ta dba o tę kwestię jak mało kto. Oczywiście model ten oferuje USB-C i mocną baterię, która pozwoli na nawet do 10 godzin pracy. A wszystko to za jedyne 2499 zł.

iPad Air 2025 Tablet na długie lata

Nie jest to tekst sponsorowany ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

