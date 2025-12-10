Szukasz tabletu na długie lata? Tego iPada kupisz 400 zł taniej

Długie wsparcie, wydajność, dzięki której mocy nie będzie nam jeszcze długo brakowało i porządny ekran. To wszystko jest podstawą tabletu, który będzie nam służył przez wiele lat od dnia zakupu. A to akurat jest istotne, ponieważ tablety zostają z nami na dłużej, niż smartfony.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPad Air 2025

iPad Air z 2025 roku idealnie się wpasowuje w te założenia. Dostajemy świetny, 11-calowy ekran o rozdzielczości 2360 × 1640 pikseli. Nie tylko jest ostry, ale i fenomenalnie skalibrowany, dzięki czemu oglądanie na nim zdjęć i filmów jest czystą przyjemnością. Natomiast dzięki układowi Apple M3, którego wspiera 8 GB RAM, mocy nie zabraknie mu jeszcze przez wiele lat. Właściwie to przez długi czas będzie jednym z wydajniejszych tabletów na rynku.

Do tego dostajemy 128 GB miejsca na pliki i gwarancję naprawdę długiego wsparcia. W końcu to sprzęt od Apple, a firma ta dba o tę kwestię jak mało kto. Oczywiście model ten oferuje USB-C i mocną baterię, która pozwoli na nawet do 10 godzin pracy. A wszystko to za jedyne 2499 zł.