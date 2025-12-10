Oprogramowanie

Windows 11 ma sobie lepiej radzić z grami. Szumna zapowiedź Microsoftu

Sytuacja, w której SteamOS radzi sobie lepiej z grami na Windowsa, niż Windows w końcu wywołała reakcję ze strony Microsoftu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20:48
0
Windows 11 już w przyszłym roku ma stać się platformą znacznie przyjaźniejszą dla graczy. Zwłaszcza tych, którzy korzystają z konsol przenośnych na platformie Microsoftu. Jednak gracze z PC-tam i laptopami również sporo zyskają na tych zmianach. 

Windows 11 lepszy do gier

Informacje o tym pojawiły się we wpisie na Windows Experience. Gigant obiecał tam, że wyda kilka większych aktualizacji, które mają poprawić komfort grania. Jedna ma się skupić na optymalizacji składników systemu operacyjnego, co ma podnieść wydajność uruchamiania gier. Mowa tu między innymi o poprawie sterowników systemowych, czy ograniczeniu zużywania zasobów w tle podczas grania. To ma sprawić, że więcej mocy będzie dostępnej dla samej gry.

To pokazuje, że Microsoft jest świadomy, że nie tylko dodawanie nowych funkcji jest istotne, ale także poprawa działania systemu operacyjnego u samych jego podstaw. Możliwe, że zyskają na tym nie tylko gracze, ale także wszyscy użytkownicy Windowsa 11. Oczywiście obietnice obietnicami, ale musimy poczekać na efekty, aby móc je ocenić. 

