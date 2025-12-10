Windows 11 ma sobie lepiej radzić z grami. Szumna zapowiedź Microsoftu

Windows 11 już w przyszłym roku ma stać się platformą znacznie przyjaźniejszą dla graczy. Zwłaszcza tych, którzy korzystają z konsol przenośnych na platformie Microsoftu. Jednak gracze z PC-tam i laptopami również sporo zyskają na tych zmianach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Windows 11 lepszy do gier

Informacje o tym pojawiły się we wpisie na Windows Experience. Gigant obiecał tam, że wyda kilka większych aktualizacji, które mają poprawić komfort grania. Jedna ma się skupić na optymalizacji składników systemu operacyjnego, co ma podnieść wydajność uruchamiania gier. Mowa tu między innymi o poprawie sterowników systemowych, czy ograniczeniu zużywania zasobów w tle podczas grania. To ma sprawić, że więcej mocy będzie dostępnej dla samej gry.