Twórca Linuksa twierdzi, że to użytkownicy są winni problemom z Windows 11
Linus Torvald zabrał głos w sprawie problemów z Windowsem 11. Jest on zdania, że to wina użytkowników, a nie Microsoftu.
Okazuje się, że zdaniem twórcy Linuksa, czyli jakby nie patrzeć, konkurenta Windowsa, to użytkownicy, którzy mają problemy z tym systemem, są temu winni, a nie źle napisany kod. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale w znacznej ich większości. Żeby jednak uniknąć zarzutów nadinterpretacji, warto go zacytować słowo w słowo:
Jestem przekonany, że wszystkie żarty o niestabilności systemu Windows i niebieskich ekranach, to już nie jest niebieski ekran. Znaczna część z nich nie była spowodowana błędami oprogramowania. Znaczna część z nich wynikała z zawodnego sprzętu.
Za słabe i podkręcone komputery
Następnie rozbił on przyczyny na dwie: zbyt słabe podzespoły oraz ich podkręcanie ponad parametry ustawione przez producentów. Uwagi te padły podczas programu Linus Tech Tips, w którym Linus Torvald był gościem. Pamiętajmy przy tym, że to po prostu zdanie jednego człowieka, a nie wynik analiz błędów systemu Windows 11.